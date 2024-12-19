نشر الخميس ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- قال قائد الإدارة الجديدة في سوريا، أبو محمد الجولاني، الخميس، إن سوريا لا تشكل تهديدا للعالم، ودعا إلى رفع العقوبات الدولية.

وأضاف الجولاني في مقابلة مع جيريمي بوين من BBC في دمشق، أنه "يجب رفع العقوبات لأنها كانت تستهدف النظام القديم. ولا ينبغي معاملة الضحية والظالم بنفس الطريقة".

والجولاني، الذي يستخدم حاليا اسمه الحقيقي أحمد الشرع، هو جهادي سابق خاضع لعقوبات دولية، وجماعته، هيئة تحرير الشام، مصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والأمم المتحدة وحكومات أخرى.

وفي المقابلة، كشف الجولاني سبب شعوره بأن تصنيف مجموعته على لائحة الإرهاب غير مبرر.

وقال أحمد الشرع: "لم نرتكب أي جرائم تبرر تصنيفنا كجماعة إرهابية. خلال السنوات الـ14 الماضية، لم نستهدف أي مدنيين أو مناطق مدنية أو أهداف مدنية، أتفهم أن بعض الدول قد تشعر بالقلق من هذا التصنيف، لكن هذا ليس صحيحا".

وسعى الجولاني أيضا إلى التخفيف من حدة المخاوف بأن الحكومة السورية الجديدة قد تكرر نموذج طالبان في أفغانستان. وسلط الضوء على الاختلافات بين أفغانستان والثقافة والمجتمعات السورية، وأكد أن الحكومة الجديدة في دمشق ستحترم الثقافة السورية.

وأشار إلى دعمه حق المرأة في التعليم وأكد على أهمية "إجراء حوارات والتأكد من تمثيل الجميع"، حسبما قال لجيريمي بوين.