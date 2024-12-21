سوريا.. من هو أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة الجديدة؟

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، السبت، أن "القيادة العامة" أعلنت تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة.

وبذلك يخلف أسعد الشيباني، بسام الصباغ وزير الخارجية في حكومة الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وأسعد الشيباني المكلف بوزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، من مواليد محافظة الحسكة عام 1987، وعاش في دمشق وتخرج من جامعتها عام 2009 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فرع اللغة الإنجليزية وآدابها، حسبما أوردت سانا.

وهو حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، ويكمل شهادة الدكتوراة في ذات التخصص.

كما يدرس حاليًا المرحلة الأخيرة من ماجستير إدارة الأعمال MBA.

وانضم الشيباني للثورة السورية منذ انطلاقتها عام 2011 وشهد كل مراحلها، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية عام 2017 التابعة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب.

وأسس الشيباني إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السابقة بإدلب، وكان على رأسها منذ بدايتها وحتى الآن، طبقا لما أوردت وكالة "سانا".

ويرأس الحكومة السورية الجديدة محمد البشير، وتقوم بعملها لمدة 3 أشهر، حيث ستشرف على انتقال سوريا إلى حكومة جديدة.