"لم أخطط للهروب من سوريا".. الأسد يكتب من موسكو تفاصيل الأحداث التي سبقت الإطاحة به

(CNN)—عقّب مراسل CNN لشؤون الأمن القومي، أليكس ماركوارت، على المفاجأة بإعلان العدد الحقيقي للقوات الأمريكية على الأرض في سوريا ووجود نحو 2000 عنصر بعد ما كان معلومات بالسابق أنها تبلغ نحو 900 عنصر، ملقيا في الوقت ذاته الضوء على أسباب إلغاء مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة السورية، دمشق، للوفد الأمريكي وزعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بلقب "أبو محمد الجولاني".

وقال ماركوارت: "هناك أسئلة حقيقية حول إن هناك شفافية للإدارة (وزارة الدفاع الأمريكية) أم لا في هذه الحالة، أعتقد أن هذا يعكس مخاوفهم بشأن ما يحدث في سوريا، لقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في الإجراءات الأمريكية ضد داعش في سوريا، لكن منذ سنوات، كنا نقول إن هناك 900 جندي أمريكي في سوريا، لنكتشف بالأمس أن العدد أكثر من الضعف".

وتابع: "ما نفهمه هو أن 900 هو في الواقع جوهر مهمة الولايات المتحدة، والهدف من زيادة القوات للتعامل مع هذه الأوقات المضطربة، ويبقى أن نرى كم من الوقت سيبقون هناك".

وعن إلغاء المؤتمر الصحفي في دمشق، قال ماركوت: "ليس من الواضح سبب إلغاء هذا المؤتمر الصحفي، شوارع دمشق مزدحمة جداً، أعتقد أنه ربما كان هناك الكثير من التوتر حول هذا الوفد (الأمريكي) رفيع المستوى، لكنه أمر لافت للنظر للغاية، لأن الولايات المتحدة وسوريا لم تقيما علاقات دبلوماسية منذ أكثر من 12 عاما.. أتوقع أن الشرع والوفد الأمريكي تحدثوا عن إزالة التصنيفات عن جماعته، هيئة تحرير الشام، وهو نفسه إرهابي".

وكانت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستلغي مكافأة العشرة ملايين دولار المرصودة لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، الذي أصبح الآن "الحاكم الفعلي" لسوريا.

وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف إنه خلال الاجتماع بين الوفد الأمريكي مع أحمد الشرع، المعروف سابقا باسم أبو محمد الجولاني، ناقش الجانبان "الحاجة الملحة لضمان عدم قيام الجماعات الإرهابية بتشكيل تهديد داخل سوريا أو خارجها، بما في ذلك للولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة".

وأضافت باربرا ليف أن الشرع "ملتزم بهذا"، وبالتالي بناء على مناقشتنا، أخبرته "أننا لن نسعى لمتابعة عرض المكافأة من أجل العدالة الخاص به، والذي كان ساري المفعول منذ سنوات".

وقالت باربرا ليف، الجمعة، إن زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع "بدا شخصا براغماتيا"، ووصفت اجتماعهما في دمشق بأنه "جيد جدا ومثمر للغاية ومفصل".

وأضافت باربرا ليف خلال زيارة إلى دمشق حيث جلست مع الشرع، الزعيم الفعلي لسوريا، والذي كان جهاديا من قبل: "كان أول لقاء جيدا".