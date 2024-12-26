نشر الخميس ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2024

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ألقى زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك بدر الدين الحوثي، الخميس، كلمة حول مستجدات الوضع في غزة وفي سوريا ولبنان والهجمات التي يشنها الحوثيون على إسرائيل، والقصف الإسرائيلي الذي استهدف مواقع تابعة لسيطرة الحوثيين.

وأكد الحوثي أن "العدوان على بلدنا لن يردعنا عن الاستمرار في مساندة الشعب الفلسطيني".

وزعم عبدالملك الحوثي في كلمته التي نقلتها عنه قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن "الردع الإسرائيلي فشل تجاه بلدنا رغم الغارات العدوانية التي استهدفت منشآت مدنية في صنعاء والحديدة، وأنه مهما كانت الضغوط والإغراءات فلن يتوقف اليمن عن عملياته".

وادعى عبدالملك الحوثي أن "الأداء اليمني المتميز في الإنتاج والتكتيك والإطلاق أصبح مدرسة مبهرة حتى للأعداء، وهذا يعكس العمل الإبداعي، وأن مشهد نزول الصاروخ متجاوزا لكل الصواريخ الاعتراضية مقلق للعدو وهزيمة وفشل له"، حسب قوله.

وقال الحوثي إن "عمليات القصف اليمنية كسرت عنصر التفوق الدفاعي للعدو الإسرائيلي"، وزعم أن "إسرائيل تفاجأت من فاعلية وزخم العمليات من جبهة اليمن وبات العدو يتحدث عن هذه الجبهة بإحباط"، حسب وصفه. وقال إن "عمليات الصواريخ الفرط صوتية تخترق منظومة الدفاع الجوي للعدو، وهذا إنجاز كبير ومهم جدا"، طبقا لما نقلت عنه قناة "المسيرة".

وأضاف عبدالملك الحوثي في خطابه أنه "بالتزامن مع اعتداءات العدو الإسرائيلي ظهرت حملات دعائية بهدف الضغط لوقف العمليات من الجبهة اليمنية".

وأردف زعيم المتمردين الحوثيين أن "شعب سوريا سيضطر في نهاية المطاف أن يكون في مواجهة مباشرة مع الأمريكيين والإسرائيليين، وأن الولايات المتحدة استقدمت المزيد من التعزيزات العسكرية في سوريا للتمدد والانتشار في الشمال السوري حيث الثروة النفطية".

كما زعم الحوثي أن "إسرائيل فشلت في تحقيق هدفها بالقضاء على حزب الله".

وأردف الحوثي أن "استهداف حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان حصل بالتزامن مع سعي أمريكا لتنفيذ عملية كبيرة على بلدنا لاستهداف عدد من المحافظات اليمنية".

ومضى زعيم متمردي اليمن في خطابه قائلا إن "من يتحدثون عن تهديد الملاحة العالمية هم من يبررون وقوفهم مع الإسرائيلي والأمريكي وهم يشهدون الزور"، حسب قوله.

وتحدث عبدالملك الحوثي عن الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات أمن السلطة الوطنية في الضفة الغربية، وزعم أن "ما تقوم به السلطة الفلسطينية وأجهزتها من ملاحقات للمقاومين يخدم العدو الإسرائيلي"، بحسب ما نقلت عنه قناة "المسيرة".

وذكر الحوثي أن "غياب الدور العربي عن الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف عدوانها على شعبها أمر مؤسف".