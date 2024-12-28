نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، إلقاء القبض على عدد من فلول ميليشيات نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد وعدد من المشتبه بهم، خلال عملية تمشيط واسعة في منطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونشرت وكالة الأنباء السورية مقطع فيديو لعملية مداهمة فلول النظام السابق.

وأضافت وزارة الداخلية السورية أنها "صادرت كميات من الأسلحة والذخائر، ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة بالمنطقة من قبل إدارة العمليات العسكرية ووزارة الداخلية"، طبقا للوكالة السورية.

ونشرت وكالة "سانا"، صورا لما قالت إنها لبعض "الأسلحة والذخائر التي تمت مصادرتها في منطقة ستمرخو قرب مدينة اللاذقية خلال عملية التمشيط الواسعة".

وذكرت الوكالة نقلا عن الوزارة أن "عملية المداهمة والملاحقات جاءت بعد بلاغات من الأهالي بوجود عناصر تتبع لفلول ميليشيات الأسد".