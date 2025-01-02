بين فرح وصدمة.. شاهد ما قاله فلسطينيون وإسرائيليون عن مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت

مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف.. كل ما نعرفه للآن وما قد تود معرفته

(CNN)-- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت أنه سيستقيل من البرلمان (الكنيست) بعد 10 سنوات من الخدمة لكنه سيبقى في حزب الليكود، أكبر حزب سياسي في الائتلاف الحاكم.

وقال غالانت، في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "مسار الليكود هو مساري، أؤمن بمبادئه وأثق في أعضائه وناخبيه".

ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من عدم حضور غالانت تصويتا على الميزانية في الكنيست، والذي غادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المستشفى لحضوره، وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية صوت واحد.

وكان غالانت وزيرًا للدفاع طوال معظم الحرب في غزة حتى نوفمبر/تشرين الثاني، عندما أقاله نتنياهو بعد أشهر من الصدامات حول السياسة الداخلية وإدارة الحرب، وفي ذلك الوقت، قال نتنياهو: "لقد تصدعت الثقة بيني وبين وزير الدفاع غالانت".

وقال غالانت، الأربعاء، إن قراره بتجنيد المزيد من اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش كان سبب إقالته.

وأضاف غالانت، الذي خدم في الجيش الإسرائيلي لمدة 35 عاما: "لقد تصرفت لضمان التجنيد المتساوي لجميع الملزمين بالخدمة، وبسبب إصراري على إعطاء الأولوية لاحتياجات دولة إسرائيل والجيش تم فصلي من منصبي كوزير للدفاع".

واتجهت إسرائيل إلى تجنيد "الحريديم" في سن التجنيد بعد أكثر من عام من الحرب في غزة وعملية برية في لبنان، لكن هذه الخطوة لم تحظى بشعبية كبيرة لدى المجتمع الذي يعتمد نتنياهو على دعمه لائتلافه الحاكم.

وغالبا ما اختلف نتنياهو وغالانت بشأن الحرب في غزة، حيث وصف غالانت هدف نتنياهو المتمثل في "النصر المطلق" في القطاع بأنه "هراء".

وقال غالانت إنه يتحمل المسؤولية عما حدث خلال فترة ولايته كوزير للدفاع قبل وبعد الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عقب الهجوم الذي شنته حركة "حماس".