سوريا تعلن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية بمطار دمشق

نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2025

"هل يعتقد أنه سيعود للسلطة؟!".. مراسل CNN يعلق على بيان بشار الأسد وتفاصيل الساعات الأخيرة من رئاسته

مكان بشار الأسد في روسيا.. إليك ما نعرفه مع تزايد الغموض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السورية، السبت، بدء استقبال الرحلات الدولية القادمة إلى مطار العاصمة السورية، دمشق، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

جاء ذلك في إعلان على لسان رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي بسوريا، أشهد الصليبي ونقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، حيث قال: "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ 7/1/2025".

وأضاف: "نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم".

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي تتوافد فيه عدد من الطائرات الإغاثية إلى مطار دمشق منها 5 رحلات حتى كتابة هذ1ا التقرير من المملكة العربية السعودية تحمل المواد الإغاثية والإنسانية والطبية.