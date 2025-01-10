قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أن القوات الجوية الإسرائيلية شنت عدة غارات جوية على أهداف للمتمردين الحوثيين في اليمن، فيما أعلن الحوثيون عن وقوع عدة هجمات في محافظات صنعاء والحديدة وعمران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو قبل قليل، بتوجيه من هيئة الاستخبارات وسلاح البحرية، على أهداف تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في منطقة الساحل الغربي وفي عمق اليمن".

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "من بين الأهداف التي طالتها الغارات الإسرائيلية، بنى تحتية في محطة حزيز للطاقة، وبني تحتية في ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى في منطقة الساحل الغربي في اليمن".

وأكد أدرعي أن "هذه الغارات تأتي في ضوء الهجمات المتكررة من قبل الحوثيين ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وضد البنى التحتية في إسرائيل، والتي تشمل إطلاق مسيرات وصواريخ أرض- أرض نحو الأراضي الإسرائيلية، وأن دولة إسرائيل تمتلك الحق والواجب لحماية نفسها".

ومن جانبهم، أعلن الحوثيون في اليمن، الجمعة، عن تعرض مواقع تابعة لهم في صنعاء والحديدة لغارات جوية، وأضافوا أن 12 غارة أمريكية- بريطانية استهدفت محافظة عمران شمالا، طبقا لما نقلت عنهم وكالة "سبأ" اليمنية للأنباء التي يديرها الحوثيون.

وقال الحوثيون في بيان: "استهدف عدوان محيط ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء بالتزامن مع التوافد الجماهيري للمشاركة في (مسيرة للتضامن مع قطاع غزة)"، حسب قولهم.

وأضاف الحوثيون في بيان آخر: "تعرضت محافظة الحديدة، الجمعة، لسلسلة غارات استهدفت مينائي الحديدة ورأس عيسى".

وأوضح مصدر محلي أن "الهجوم استهدف ميناء الحديدة بست غارات، وشن سلسلة غارات على ميناء رأس عيسى"، حسبما أوردت وكالة "سبأ".

وأردف الحوثيون: "شن العدوان الأمريكي- البريطاني، الجمعة، 12 غارة على مديرية حرف سفيان بحافظة عمران".

وفي الوقت نفسه، زعم الحوثيون، الجمعة، أنهم نفذوا عدة عمليات عسكرية خلال الـ48 ساعة الماضية، وأوضحوا أن "من أبرز هذه العمليات استهداف حاملة الطائرات الأمريكية (يو. إس. إس. هاري ترومان)، وعدد من القطع الحربية التابعة لها في منطقة شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة"، طبقا للوكالة اليمنية.

كما زعم المتحدث باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع أن الحوثيين نفذوا، الخميس، "عملية استهداف لعدد من الأهداف الإسرائيلية في يافا بثلاث طائرات مسيرة"، حسبما نقلت عنه وكالة "سبأ".