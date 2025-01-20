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(CNN)-- حذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، من احتمالية إطلاقه "عمليات كبيرة" في الضفة الغربية.

وقال هاليفي، في بيان، مُستخدمًا المصطلح الذي يطلقه بعض الإسرائيليين على الضفة الغربية : "مع العمليات الدفاعية المكثفة في قطاع غزة، علينا أن نكون مستعدين لعمليات كبيرة في يهودا والسامرة في الأيام المقبلة – لاستباق والقبض على الإرهابيين قبل وصولهم إلى مدنيينا".

وفي غضون الحرب في غزة، انخرطت قوات الأمن الإسرائيلية في قتال شديد ممتد لأكثر من عام مع مسلحين في الضفة الغربية، واعتمدت آليات، مثل الغارات الجوية، التي كانت نادرة في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارته إلى الضفة الغربية مطلع الشهر الحالي: "لم نسمح بأن تصبح يهودا والسامرة مثل غزة أو جنوب لبنان"، مضيفًا: "هؤلاء المتورطون في الإرهاب، كما في غزة، سيتم التعامل معهم مثل غزة".

وبات مخيم جنين، المترامي الأطراف في شمالي الضفة الغربية، نقطة محورية للاشتباكات بين المسلحين من جانب والقوات الإسرائيلية وأجهزة السلطة الفلسطينية من ناحية أخرى.

ويأتي التحذير بعد يوم من سريان الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، الأحد، الذي بموجبه سيتم وقف القتال في غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن في القطاع وسجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.