الجيش الإسرائيلي يضع شرطا لعودة سكان غزة إلى الشمال

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اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ما الذي حدث في اللحظات الأخيرة؟

(CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن النازحين من غزة يمكنهم البدء بالعودة إلى المناطق الشمالية من القطاع الأسبوع المقبل، إذا التزمت حركة "حماس" باتفاق وقف إطلاق النار، دون تحديد اليوم.

وقال الجيش، في بيان: "إذا التزمت حماس بجميع تفاصيل الاتفاق، فبداية من الأسبوع المقبل، سيتمكن سكان قطاع غزة من العودة إلى شمال القطاع، وسيتم إصدار توجيهات بهذا الشأن".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، انسحبت القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان في غزة لكنها بقيت داخل القطاع.

وحذّر الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين من الاقتراب من منطقة معبر رفح ومحور فيلادلفيا في الجنوب وممر نتساريم.

وقال: "يظل التحرك من الجنوب إلى شمال قطاع غزة أو باتجاه طريق نتساريم أمرًا خطيرًا في ضوء نشاط الجيش في المنطقة".

وأضاف، في البيان: "يُحظر على السكان الاقتراب من القوات الإسرائيلية بشكل عام وفي منطقة ممر نتساريم بشكل خاص".

وذكر أن الصيد أو السباحة أو الغوص يشكل "خطرًا كبيرًا" في الأيام المقبلة.

ويقسم ممر نتساريم قطاع غزة إلى قسمين، ويمتد من منطقة الحدود بين غزة وإسرائيل عبر الشريط بأكمله الذي يبلغ عرضه حوالي 6.5 كيلومتر (حوالي 4 أميال)، وتم بناؤه من قبل الجيش الإسرائيلي في بداية 2024 ويفصل شمال القطاع عن الجنوب، ويظهر الممر أنه يصل إلى ساحل غزة على البحر الأبيض المتوسط.