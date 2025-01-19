(CNN)-- قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الأحد، إن إسرائيل فشلت في تفكيك القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس خلال حربها في غزة، لكنها لا تزال ملتزمة بتحقيق هذا الهدف، وذلك بتصريح بعد وقت قصير من دخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ.

وقال ساعر في مؤتمر صحفي في القدس: "للأسف، لم نحقق هدف تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية"، مضيفًا أن إسرائيل تمكنت من تحويل حماس "من جيش إرهابي إلى مجموعة حرب عصابات، لكننا نعترف بحقيقة أننا لم نحقق بعد أهدافنا فيما يتعلق بهذه القضية، لكننا ملتزمون بذلك".

وكان سريان اتفاق وقف إطلاق النار واستعادة الرهائن في قطاع غزة الساعة 8:30 صباحا بالتوقيت المحلي لغزة (9:30 بتوقيت مكة) قد تأخر إلى الساعة 11:15 بالتوقيت المحلي بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الاتفاق "لن يبدأ" قبل تسليم حماس قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين ستسلمهم بموجب الاتفاق الأحد.

ويذكر أنه وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اختطف مسلحون بقيادة حماس 251 شخصًا من إسرائيل، ويواصل المسلحون احتجاز 94 رهينة، ومن بين هؤلاء، يُعتقد أن 34 شخصًا قد ماتوا (رغم أنه من المتوقع أن يكون العدد الفعلي أعلى)، واحد وثمانون ذكراً و13 أنثى؛ واثنان تحت سن الخامسة.