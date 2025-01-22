تداول تصريح قائد الجيش الإسرائيلي بعد استقالته عن قتال إيران

شاهد كيف بدت هيمنة إيران على المنطقة منذ هجوم 7 أكتوبر إلى الوقت الراهن.. مراسلة CNN توضح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار قائد الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بتصريحات تناول فيها موضوع قتال إيران ووكلائها في المنطقة، بعد إعلان استقالته من منصبه بسبب "فشله في منع هجوم 7 أكتوبر".

وقال هاليفي في التصريحات التي نشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: "في هذه الحرب حاربنا إيران بشكل مباشر وضربنا وكلائها في المنطقة، حزب الله وحماس ومصالح المحور الإيراني في سوريا".

وأضاف: " لقد هاجمنا في إيران في اعقاب رشقات صاروخية ومسيرات تم اطلاقها نحو دولة اسرائيل.. لقد ضربنا إيران وعرفنا بشكل دقيق أين نضرب ولماذا.. الصواريخ وصلت بشكل دقيق إلى الاهداف ودمرتها".

وأكد قائد الجيش الإسرائيلي المستقيل بالقول: "إيران تعرف اليوم مدى قوتنا وتدرك مدى عظمتنا وستشعر بها في الوقت الذي يتطلب ذلك"، لافتا إلى أن "سوريا تغيرت خلال عملية مناورة برية سريعة لأهداف دفاعية ومن خلال ضربات جوية لاستهداف قدرات المحور الإيراني وغيّرنا بشكل جذري حجم التهديد المستقبلي من سوريا.."