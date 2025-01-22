(CNN)—أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تفاعلا واسعا بأعقاب قراره رفع الحراسة الشخصية عن مستشاره لشؤون الأمن القومي في إدارته الأولى، جون بولتون، وذلك بعد تهديدات من إيران، واصفا إياه بـ"الأحمق".

وأبرز نشطاء مقطع الفيديو من مؤتمر صحفي لترامب قال فيه عن بولتون وسبب رفع الحماية عنه: "كان هذا وقتا كافيا، تأخذ وظيفة ولن يكون هناك حماية لأشخاص ما تبقى من حياتهم، لماذا علينا فعل ذلك؟، اعتقدت أنه كان شخصا أحمقا للغاية، ولكنني استخدمته جيدا.. هو الشخص الذي دفعنا للانخراط إلى جانب تشيني وغيرهم ممن تمكنوا من إقناع بوش لاتخاذ قرار فظيع، بأن نفجّر الشرق الأوسط، فجرنا الشرق الأوسط ورحلنا، ولم نحصل على أي شيء من ذلك عوضا عن الكثير من القتلى، قتلنا الكثير من الناس، وجون بولتون كان واحدا من هؤلاء الأشخاص، شخص أحمق، ونعم لا يمكنك الحصول على هذا (الحماية) طيلة حياتك".

من جهته رد بولتون في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) قال فيها: "أشعر بخيبة أمل، ولكني لست متفاجئًا من قرار الرئيس ترامب إنهاء الحماية التي كان يوفرها سابقًا جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، رغم انتقاداتي لسياسات الأمن القومي التي ينتهجها الرئيس بايدن، فقد اتخذ قرارًا بمنح هذه الحماية لي في عام 2021، وقد وجهت وزارة العدل اتهامات جنائية ضد مسؤول في الحرس الثوري الإيراني في عام 2022 لمحاولته استئجار قاتل لاستهدافي، ولا يزال هذا التهديد قائمًا حتى يومنا هذا، كما يتضح أيضًا من الاعتقال الأخير لشخص كان يحاول الترتيب لاغتيال الرئيس ترامب، يمكن للشعب الأمريكي أن يحكم بنفسه على الرئيس الذي اتخذ القرار الصحيح".

وقد احتاج بولتون إلى حماية مستمرة من الخدمة السرية بعد أن ترك الحكومة بسبب التهديدات التي وجهتها إليه إيران، وأنهى ترامب في البداية حمايته بعد أن ترك إدارته في الولاية الأولى، لكن بايدن ردها إليه.