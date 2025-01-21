اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.. ما الذي حدث في اللحظات الأخيرة؟

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(CNN)-- قدم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتس هاليفي، استقالته، التي قال إنها ستدخل حيز التنفيذ في 6 مارس/آذار.

في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، قال هاليفي: "نتيجة لمسؤوليتي عن فشل جيش الدفاع الإسرائيلي في 7 أكتوبر، وفي الوقت الذي سجل فيه الجيش إنجازات استثنائية في استعادة قوة الردع الإسرائيلية، أود أن أنهي ولايتي في 6 مارس 2025".

كان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعطى هاليفي مهلة نهائية حتى الثلاثين من يناير/كانون الثاني لاستكمال التحقيقات العسكرية الداخلية في الفشل في منع هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتمثل استقالة هاليفي رحيل مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى مرتبط بإخفاقات المؤسسة الأمنية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمل المسؤولية عن تلك الإخفاقات، مشيرًا إلى أن المساءلة لن تأتي إلا بعد الحرب.

تأتي استقالة هاليفي بعد أيام قليلة من سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة. ومن المفترض أن تبدأ المناقشات لإنهاء الحرب بشكل دائم، بموجب الاتفاق، في الرابع من فبراير/شباط.

وكتب هاليفي، في رسالته: "في صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتحت قيادتي، فشل جيش الدفاع الإسرائيلي في مهمته لحماية مواطني إسرائيل. لقد دفعت دولة إسرائيل ثمنًا باهظًا ومؤلمًا في الأرواح التي أزهقت، وفي أولئك الذين أُخذوا رهائن، وفي الجرحى - جسديًا وعقليًا".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي قد تعرض لضغوط من جانب الوزراء القوميين اليمينيين المتطرفين في إسرائيل، الذين اعتبروه عاجزًا أو غير راغب في تنفيذ رؤيتهم المتشددة للحرب في غزة والضفة الغربية.

وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قد فكر في الاستقالة من الحكومة، بسبب معارضته لوقف إطلاق النار في غزة، لكنه قرر البقاء بعد أن قال إنه تلقى تأكيدات من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية.

كما قدم قائد القيادة الجنوبية الإسرائيلية، اللواء يارون فينكلمان، استقالته، قائلاً إنه "فشل في حماية النقب الغربي وسكانه الأبطال المحبوبين" في 7 أكتوبر/تشرين الأول.