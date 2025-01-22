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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار وزير الخارجية في الإدارة السورية الحالية، أسعد الشيباني، تفاعلا بتدوينة تحدث فيها عن الأكراد في بلاده، وما تعرضوا له خلال عهد الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وقال الشيباني في تدوينة على حسابه الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأربعاء: "يضيف الأكراد في سوريا جمالا وتألقا لتنوع الشعب السوري، لقد تعرض المجتمع الكردي في سوريا للظلم على يد نظام الأسد".

وأضاف أسعد الشيباني: "سنعمل سويا على بناء بلد يشعر فيه الجميع بالمساواة والعدالة".

وأثارت تدوينة وزير الخارجية السوري تفاعلا على "إكس"، وجاءت أبرز التعليقات والردود كالتالي:

وتعمل الإدارة السورية الحالية على بسط الأمن وقصر وجود السلاح بيد الدولة بما يشمل مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، بحسب تصريحات المسؤولين السوريين.