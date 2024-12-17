الأكراد يكشفون سبب فشل الوساطة الأمريكية للتوصل إلى هدنة بشمال سوريا

نشر الثلاثاء ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، الاثنين، فشل جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة، للتوصل إلى هدنة دائمة بين القوات الكردية وتركيا في أجزاء من شمال سوريا.

وقال فرهاد شامي، رئيس المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في منشور على موقع "إكس": "فشلت جهود الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة للإعلان عن هدنة دائمة في منطقتي منبج وكوباني، بسبب نهج تركيا في التعامل مع جهود الوساطة وتهربها من قبول النقاط الرئيسية"، على حد وصفه.

وأضاف شامي أنه رغم الجهود الأمريكية لوقف الحرب، واصلت تركيا وميليشياتها التصعيد خلال الفترة الماضية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن زار تركيا الأسبوع الماضي للقاء المسؤولين، وشدد على الحاجة لاستمرار الجهود لعدم عودة داعش في سوريا. وواصلت الولايات المتحدة شن عشرات الضربات في سوريا على ما قالت إنها أهداف لداعش.

ولم يذكر بلينكن بشكل صريح المعارك بين المقاتلين المدعومين من تركيا والشريك الرئيسي للولايات المتحدة في مكافحة داعش، قوات سوريا الديمقراطية، لكنه قال إنه من المهم ألا يحدث شيء لقوات سوريا الديمقراطية لأنها كانت "حاسمة في التأكد من إبقاء داعش تحت السيطرة".

وتقول قوات سوريا الديمقراطية إنها تعرضت لهجمات لا هوادة فيها من قبل الجماعات المدعومة من تركيا، بعضها استهدف مراكز احتجاز داعش التي تحاول حراستها.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية الأسبوع الماضي إنها نقلت معتقلي داعش من بعض تلك السجون إلى "مراكز احتجاز أكثر أمانا".