نشر الأربعاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2024

ما مدى تأثير إيلون ماسك على ترامب في قرار التعيينات بإدارته؟ شاهد ما قالته مصادر لـCNN

كيف يمكن لإيلون ماسك أن يؤثر على ولاية ترامب الثانية؟

(CNN)-- أغنى شخص في العالم وصل للتو إلى مرتبة أعلى. وبلغت القيمة الصافية لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك 400 مليار دولار، وفقًا لبلومبرج، مما يجعله أول شخص على الإطلاق يتجاوز هذا الحد.

وراء قفزته المدفوعة بحوالي 20 مليار دولار في الثروة، كانت صفقة رفعت قيمة شركة صواريخ ماسك (سبيس إكس) إلى ما يقرب من 350 مليار دولار، حسبما ذكرت بلومبرغ الثلاثاء. وافقت سبيس إكس ومستثمروها على شراء ما يصل إلى 1.25 مليار دولار من الأسهم الداخلية.

تواصلت شبكة CNN مع سبيس إكس للتعليق، لكن الشركة لا تستجيب عادةً لطلبات وسائل الإعلام.

منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، استمتع ماسك بزيادة هائلة في ثروته الشخصية.

دفع تحالفه مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب مشاريعه إلى الصدارة. وماسك هو الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، بالإضافة إلى كونه مالك شركة إكس والرئيس التنفيذي لمشاريع أخرى، بما في ذلك نيورالينك وإكس إيه آي وبورينغ كومباني.

والآن، جنبًا إلى جنب مع فيفيك راماسوامي، سيشرف على "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة (DOGE)، التي سُميت على اسم عملة ميمكوين المشفرة.

قفزت أسهم تسلا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 415 دولارًا، الأربعاء. منذ يوم الانتخابات، ارتفع سهم صانع السيارات الكهربائية بنحو 65٪ على اعتقاد المستثمرين بأن نفوذ ماسك في إدارة ترامب سيبشر بعصر من إلغاء القيود التنظيمية الذي سيفيد الشركة. وماسك هو أكبر مساهم فردي في تسلا.

كما تضاعفت قيمة شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي، إكس إيه آي، بأكثر من الضعف في نوفمبر/تشرين الثاني، وسط جولة تمويل جديدة، حيث ارتفعت إلى 50 مليار دولار من بضعة أشهر مضت، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وفي حين تتبدل المراكز الأولى في مؤشر المليارديرات، فإن ماسك يتسابق متجاوزًا نظرائه الأثرياء. واعتبارًا من 10 ديسمبر/كانون الأول، قبل أن ترتفع ثروته إلى 400 مليار دولار، كان بالفعل أغنى بمقدار 140 مليار دولار من ثاني أغنى رجل على وجه الأرض، مؤسس أمازون جيف بيزوس، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات.

ورفضت محكمة ديلاوير الأسبوع الماضي حزمة الأجور القياسية التي وافق عليها مساهمو تيسلا، التي بلغت قيمتها 101 مليار دولار.

لكن ماسك سيظل يتمتع بثرواته، مع العديد من الطرق لكسب المزيد من الثروة بشكل كبير في السنوات القادمة.