هل يُفضّل تناول الجزر نيئًا أو مطهوًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تختلف القيمة الغذائية للخضار وفقًا لطريقة تحضيرها، وهناك بعض الأنواع التي يُفضّل تناولها نيئة من دون طهيها، حتى لا تفقد نسبة كبيرة من القيمة الغذائية الخاصة بها.

وفي المقابل، يُفضّل طهي بعض أنواع الخضار الأخرى قبل تناولها لزيادة فوائدها. ويعد الجزر أحد هذه الأنواع، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS).

وأوضحت اختصاصية التغذية المسجّلة، إيلين ماجي، وهي صاحبة كتاب "Food Synergy: Unleash Hundreds of Powerful Healing Food Combinations to Fight Disease and Live Well"، أن طهي الجزر يساعد في الحفاظ على عناصره الغذائية.

وقالت: "وجدت الدراسات أن تناول السبانخ والجزر المطبوخ أدى إلى ارتفاع مستويات بيتا كاروتين المضاد للأكسدة في الدم، والذي يتحول بعد ذلك إلى فيتامين (أ)".

ولكن، حاول طهي الجزر كاملاً، لأن تقطيعه يمكن أن يُقلّل من عناصره الغذائية بنسبة 25%.

ما فوائده؟

وإذا كنت لا تتناول الجزر بكثرة، فقد تُغيّر رأيك عندما تعرف أن هناك العديد من الفوائد التي يعود بها على الجسم.

وأشارت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا (FDACS) إلى أن الجزر غني بفيتامين (أ)، وهو ضروري جدًا لتحسين البصر والرؤية.

وفي الواقع، يحتوي الجزر على مادة الـ"بيتا كاروتين"، والتي تساهم في التقليل من إعتام العين وجفافها، والعمى الليلي وقصر النظر، وتحلل البقعة الصفراء.

وتابعت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "X" (تويتر سابقًا)، أن الجزر يتمتع بدور في التقليل من احتمالية الإصابة باعتلال الشبكية السكري، وإعتام عدسة العين، ومتلازمة الحاسوب.

ويلعب الجزر دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة القلب، والرئتين، والكليتين، والأعضاء الأخرى، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا (FDACS).

وقد يساعد تناول الكثير من الفاكهة والخضار، مثل الجزر، في تقليل مخاطر العديد من الأمراض، بما في ذلك أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وبعض أنواع السرطان.

هل كنت تعلم؟

تُعتبر جزرة واحدة متوسطة الحجم أو حفنة من حبّات الجزر الصغيرة بمثابة حصة واحدة من الخضار الموصى بها يوميًا

يأتي الجزر بمجموعة من الألوان غير البرتقالية، مثل الأبيض، والأصفر، والأحمر، والأرجواني

التسوق والتحضير والتخزين

إذا اشتريت الجزر وعليه بعض البقع الخضراء، فقم بإزالتها قبل تخزينه

لا تشتري الجزر بأحجام كبيرة، حيث سيكون قلبه قاسيًا وليس حلو المذاق

قم بتخزين الجزر بالثلاجة في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق

وتنصح وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا (FDACS) بسلق الجزر حتى يُصبح طريًا، لأنه يستغرق وقتًا أطول في الطهي مقارنة بغالبية أنواع الخضار الأخرى.