اكتشاف 100 نوع جديد محتمل من كائنات البحار بينها مخلوق غامض

دراسة جديدة تُظهر تحليلًا مقلقًا حول ارتفاع درجات حرارة كوكب الأرض واختفاء الثلوج

إلى متى سنتمكن من البقاء أحياء على الأرض؟ دراسة جديدة تحذر من أن النشاط البشري يهدد الكوكب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أفاد باحثون بحريون في مهمة لتسجيل الحياة المخبأة في محيطات العالم أنّهم عثروا على حوالي 100 نوع جديد محتمل من الكائنات الحية، بما في ذلك مخلوق غامض يُشبه النجمة.

ركز فريق البعثة تحقيقاته على "خندق باونتي" (Bounty Trough) البالغ طوله 800 كيلومتر، وهو جزء غير مستكشف من المحيط قبالة ساحل نيوزيلندا، وشرق الجزيرة الجنوبية.

واستغرقت الرحلة 3 أسابيع على متن سفينة الأبحاث "Tangaroa" التابعة للمعهد الوطني لأبحاث المياه والغلاف الجوي في البلاد، وأخذت محلها في فبراير/شباط.

خلال الرحلة الاستكشافية، اكتشف العلماء حبارًا في أعماق البحار قد يكون نوعًا جديدًا. Credit: Kathrin Bols/Ocean Census/NIWA

وجمع الفريق حوالي 1،800 عينة من أعماق تصل إلى 4،800 متر، ووجدوا أنواعًا من الأسماك، والحبار، والرخويات، والمرجان التي يعتقدون أنّها جديدة في مجال العِلم.

وقال مدير العلوم الاستكشافية في تحالف "Ocean Census"، الدكتور دانييل مور: "لدينا منطقة كبيرة قبالة الساحل الشرقي لنيوزيلندا حيث يوجد شح مطلق في البيانات. ,لا نعرف شيئًا عنها".

ويُعد "Ocean Census" تحالفًا جديدًا أُطلِق في أبريل/نيسان من عام 2023، ويهدف إلى رصد 100 ألف نوع غير معروف من المخلوقات خلال الأعوام العشرة القادمة.

اكتشف العلماء هذا الكائن الغامض أيضًا. Credit: Sadie Mills/Ocean Census/NIWA

وعلى مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، سيقوم فريق من العلماء بفرز ووصف الاكتشافات في أعماق البحار لتأكيد ما إذا كانت من الأنواع المكتشفة حديثًا.

وشعر علماء الفريق بالحيرة من إحدى الاكتشافات، إذ اعتقدوا في البداية أنّ المخلوق الذي وجدوه كان عبارة عن نوع من نجوم البحر أو شقائق النعمان البحرية.

وأفاد مور أن "الأمر لا يزال لغزًا. لا يمكننا حتى إدراجه بعائلة (معيّنة). ولا نعرف مكانه في شجرة (الحياة) حتى الآن، لذا سيكون ذلك مثيرًا للاهتمام".

وذكرت عالمة التصنيف في شبكة "متاحف كوينزلاند"، في بيان صادر عن "Ocean Census"، الدكتورة ميشيلا ميتشل، أنّ الكائن قد يكون نوعًا من المرجان المتواجد في أعماق البحار يُدعى "octocoral".

استغرقت الرحلة 3 أسابيع على متن سفينة الأبحاث Tangaroa. Credit: Rebekah Pars/Ocean Census/NIWA

كما أضافت ميتشل في بيان: "الأمر الأكثر إثارة هو أنّه قد يشكل ربما مجموعة جديدة تمامًا خارج نوع octocoral. وإذا كان الأمر كذلك بالفعل، فهذا اكتشاف مهم من أعماق البحار، ويعطينا صورة أوضح بكثير عن التنوع البيولوجي الفريد لكوكب الأرض".

وقال مور إنّه فوجئ باكتشاف الفريق نوعًا جديدًا من الأسماك يُعرف باسم elepout، والذي تم التعرف على اختلافه مقارنة بالأنواع الأخرى، بشكلٍ فوري.

ولجمع العينات، قامت السفينة بقَطْر 3 أنواع مختلفة من الزلاجات اعتمادًا على التضاريس المتواجدة في المكان.

ولا تزال هناك فجوات هائلة في المعرفة العلمية بأعماق المحيطات.

ومن بين 2.2 مليون نوع يُعتقد أنّه موجود في محيطات الكرة الأرضية، لم يُصنِّف العلماء إلا 240 ألف نوع فقط، بحسب ما ذكره تحالف "Ocean Census".