7 نصائح للتقليل من هدر الغذاء في شهر رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من الطبيعي الشعور بالحماس الزائد عند تحضير الطعام خلال شهر رمضان بسبب الشعور بالجوع، وأحيانًا، ينتهي المطاف بنا بفائضٍ كبير من الطعام بسبب المبالغة في تقدير ما نحتاج إليه حقًا.

وأفاد الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة أنّنا نفقد ونهدر أطنانًا من الأغذية الصالحة للأكل كل يوم.

وعلى الصعيد العالمي، تُفقَد 14% تقريبًا من الأغذية سنويًا بعد حصادها، حتى مرحلة البيع بالتجزئة، ولكن من دون احتساب هذه المرحلة من سلسلة الإمداد، بحسب ما ذكرته المنظمة، كما تُشير التقديرات إلى إهدار 17% من الأغذية في مرحلة البيع بالتجزئة وعلى مستوى الاستهلاك.

ولا تتأثر الميزانيات الشخصية فقط عند هدر الطعام، بل يُساهم الطعام المهدور في أزمة المناخ المستمرة أيضًا.

وبدلاً من الاندفاع عند الوصول إلى متجر البقالة، وتحضير الطعام بلا تخطيط، يمكننا القيام بالعديد من الأشياء على الصعيد الشخصي للحد من هذه المشكلة.

تعرّف إلى بعض النصائح للتقليل من هدر الغذاء في شهر رمضان عبر الانفوجراف أعلاه.