من بينها تحسين صحة الأمعاء..6 فوائد لفاكهة المانجو

كيف يمكن أن يقلل تناول الفاكهة والخضار من خطر الإصابة بسرطان الرئة؟

ما هو عدد حصص الفاكهة والخضار التي تحتاج إلى تناولها لتعيش حياة طويلة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المعروف أن فاكهة المانجو ليست لذيذة فحسب، وإنما تتمتع بفوائد صحيّة عديدة، ستدفعك لتضمينها في نظامك الغذائي.

وكشف الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا عن أبرز 6 فوائد لفاكهة المانجو، ومن بينها:

تحسين صحة أمعائك

دعم أهداف الوزن الصحي الخاص بك

تعزيز صحة الشعر والبشرة

المساعدة على خفض نسبة الكولسترول

السيطرة على ضغط الدم

المساعدة في الوقاية من بعض أنواع السرطانات

وتعتبر مصدرًا جيّدًا لما يلي:

حمض الفوليك

المغنيسيوم

البوتاسيوم

فيتامين "ب-6"

فيتامين "ك"

ما الفرق بين المانجو خضراء اللون والمانجو الناضجة؟

تحتوي فاكهة المانجو خضراء اللون على فيتامين "سي" أكثر من فاكهة المانجو الناضجة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information".

وفي المقابل، تُعتبر فاكهة المانجو الناضجة غنية بفيتامين "أ" على نحو خاص.

ويُساعد فيتامين "سي" على امتصاص الحديد من الطعام، وإنتاج الكولاجين، وتكوين وإصلاح خلايا الدم الحمراء، والعظام، والأنسجة الأخرى، وحماية القلب، ومنع التجاعيد، وحفظ النظر، وغيرها الكثير.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن فيتامين (أ) تكمن أهميته في المساعدة على الرؤية بالضوء الخافت، والحفاظ على صحة الجلد، وبطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف، والمساعدة على نمو العظام والأسنان، والوقاية من الإصابة بالسرطان، حيث يعمل كمضاد أكسدة.

السعرات الحرارية

وتحتوي فاكهة المانجو على الكثير من العناصر الغذائية في عدد قليل من السعرات الحرارية.

وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن كوب واحد من فاكهة المانجو المقطعة يحتوي على 99 سعرة حرارية و 2.6 جرام من الألياف.

أما فيما يتعلق بالقيمة اليومية الموصى بها من الفيتامينات والمعادن، فيحصل الفرد عند تناول فاكهة المانجو أيضًا على:

67% فيتامين "سي"

20% من النحاس.

10% من فيتامين "أ"

10% من فيتامين "هـ"

كيف تتناول فاكهة المانجو؟

بداية، من الضروري الابتعاد عن الأنواع المُعلبة أو المجففة من فاكهة المانجو، والتي تحتوي على السكر المُضاف.

وتتناسب الفاكهة بشكل خاص مع:

دقيق الشوفان

أنواع مختلفة من السلطات

العصائر

الزبادي

أنواع مختلفة من الصلصات

وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن فاكهة المانجو المشوية يمكن أن تُشكّل طبقًا جانبيًا لذيذًا خلال فصل الصيف.

وتستطيع أيضًا إضافة الفاكهة مع المخبوزات والحلويات، وحتى استخدامها كصلصة مع أطباق مختلفة من الأسماك.