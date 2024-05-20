مضاد للالتهابات.. كيف تستطيع استخدام الكرفس في الطعام؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تعلم أن الكرفس من أنواع الخضار التي يجب عدم الاستغناء عنها في نظامك الغذائي؟

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" أنه يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية. ويتمتع أيضًا بخصائص مُضادّة للأكسدة ومُضادّة للالتهابات.

ومن المعروف أن الكرفس يُعزز الاسترخاء والنوم.

ويحتوي على نسبة 95% من الماء، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي "Healthy SD" في أمريكا. ويُساعد ذلك بشكل أساسي في عملية الهضم وإبقاء الجسم رطبًا.

ويُعتبر الكرفس مصدرًا جيّدًا لما يلي:

حمض الفوليك

تكمن أهميته بصنع خلايا جديدة في مختلف أجزاء الجسم، مثل الجلد، والشعر، والأظافر، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

فيتامين "ك"

يُعتبر فيتامين "ك" من بين الفيتامينات المهمة والأساسية التي يحتاج الجسم إليها.

وأوضح حساب مدينة الملك سعود الطبية، عبر منصة "X"، أن فيتامين (ك) يساعد على التئام الجروح، مع الحفاظ على صحة العظام.

فيتامين "أ"

أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن فيتامين (أ) تكمن أهميته بالمساعدة على الرؤية في الضوء الخافت، والحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف، والمساعدة على نمو العظام والأسنان، والوقاية من الإصابة بالسرطان، حيث يعمل كمضاد أكسدة.

الكرفس على مرّ التاريخ

في القرنين السابع عشر والثامن عشر، اكتشف المزارعون في أوروبا كيفية زراعة الكرفس لأغراض الطهي.

وبحلول منتصف القرن الثامن عشر، كانت العائلات الثرية في السويد تتناول الكرفس الذي تم تخزينه في أقبية منازلهم. ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا النوع من الخضار مستخدمًا على نطاق واسع.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي "Healthy SD" في أمريكا أن الكرفس استُخدم كنبات طبّي لعلاج آلام الأسنان والتهاب المفاصل خلال العصور الوسطى.

هل كنت تعلم؟

تزدهر محاصيل الكرفس في فصول الشتاء المعتدلة

يمكن تخزين الكرفس بالثلاجة لمدة أسبوع

أفضل أنواع الكرفس تكون خضراء زاهية ومقرمشة، ويمكن فصلها بسهولة

الكرفس في الطعام

وتتعدّد استخدامات الكرفس في الطعام، حيث يمكن تقطيعه لمكعبات صغيرة، وإضافته لأنواع مختلفة من اليخنات والحساء.

ويمكن أيضًا تناوله نيئًا أو مطبوخًا مع صلصات عديدة، مثل "الغواكامولي"، و"السالسا"، والحمص.

ويقوم العديد من الأشخاص بإضافة الكرفس إلى البطاطس المهروسة، والحشوات، والسلطات، من أجل الحصول على القليل من القرمشة الإضافية.

ويمكن إعداد عصير الكرفس من خلال مزج أوراقه مع بعضها البعض، حيث تحتوي على الكالسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين "سي".