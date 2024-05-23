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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشتهر المريمية، وهي تُعرف أيضًا بـ"القصعين"، بأوراقها الخضراء الناعمة، التي تميل أحيانًا إلى اللون الرمادي. كما تمتاز برائحة زكية وحادّة.

تشتهر هذه العشبة في العديد من دول العالم، لأغراض الطهي أو لمعالجة بعض المشاكل الصحية.

الطب التقليدي

تتعدّد استخدامات المريمية في الطب التقليدي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا.

وتشمل ما يلي:

تخفيف الألم

الحماية من الإجهاد التأكسدي

الحماية من الالتهابات

الوقاية من العدوى البكتيرية والفيروسية

وأوضحت بعض الدراسات أن المريمية يمكن استخدامها في تطوير الأدوية بسبب نشاطها العلاجي الذي أعلنت عنه العديد من دول آسيا والشرق الأوسط، وتحديدًا الصين، والهند.

وكشفت هذه الدراسات أيضًا أنها تستطيع توفير علاجات طبيعية جديدة لبعض الأمراض الخطيرة والمُهددة للحياة، مثل الاكتئاب، والخرف، والسمنة، والسكري، والذئبة، وأمراض القلب.

ما مدى مأمونيتها؟

وتُعتبر المريمية آمنة عند تناولها بكميات مناسبة. لكن، تحتوي بعض أنواعها على مُكوّن اسمه "الثوجون" بحسب ما ذكره المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية في أمريكا.

وتم الإبلاغ عن حالات نوبات مرتبطة باستهلاك زيت المريمية، وهو يحتوي على نسبة عالية من "الثوجون"، لدى بعض الأشخاص. لذلك قد لا يكون استخدامه آمناً في جرعات كبيرة أو على المدى الطويل.

المريمية في الطبخ

ويمكن إضافة هذه الأعشاب المُجففة إلى مختلف أطباق اللحوم، والخضار، والأطعمة البحرية، والصلصات.

كما يقوم العديد من الأشخاص بغلي أوراق المريمية للحصول على شاي عشبي يتمتع بفوائد صحيّة.

وأوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أن شاي المريمية استُخدم تقليديًا لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي، والدورة الدموية، والتهاب الشعب الهوائية، والسعال، والربو، والذبحة الصدرية، والتهابات الفم، والحنجرة، والاكتئاب، والتعرق الزائد، والأمراض الجلدية، وغيرها.

ويمكن أن تُعالج زيوت هذا النبات العديد من الأمراض.

وتشمل ما يلي:

أمراض الجهاز العصبي

أمراض القلب والأوعية الدموية

أمراض الجهاز التنفسي

أمراض التمثيل الغذائي والغدد الصمّاء

وثَبُت أن زيت المريمية له خصائص مُطهرة، وطاردة للريح، ومضادة للتشنجات.

وسواء كنت تستخدمها في الطهي أو كشاي عشبي، فإن المريمية تبقى واحدة من الخيارات الطبيعية التي يجب تضمينها في نمط حياتك.