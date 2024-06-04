أسرار عن فوائد جرجير الماء ربما لا يعرفها كثيرون

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من مُحبّي الخضار بكافة أشكالها وأنواعها؟ إذًا، لا تنسى إضافة جرجير الماء إلى وجبات طعامك، حيث يحتوي على العديد من الفوائد المذهلة.

ماذا تعرف عن جرجير الماء؟

جرجير الماء هو نبات ينتمي إلى الفصيلة "الكرنبية" أو الفصيلة "الصليبية"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا.

وتتعدد استخداماته في الطبّ التقليدي لعلاج الأمراض التالية:

ارتفاع الكوليسترول بالدم

ارتفاع السكر بالدم

ارتفاع ضغط الدم

التهاب المفاصل

التهاب الشعب الهوائية

إدرار البول

ألم الأسنان

ويعمل جرجير الماء أيضًا كمُضاد للإستروجين، ويمكن استخدامه كمُكمّل غذائي.

قد تعود هذه التأثيرات العلاجية إلى المستقلبات الأوّلية الموجودة بالنبات، مثل "الإيزوثيوسيانات"، و"الغلوكوسينولات "، و"البوليفينول"، و"التربينات"، وفيتامينات "ب-1" و"ب-3" و"ب-6"، وفيتامينات "هـ" و"ك".

أكدّت العديد من الأبحاث أن جرجير الماء يمتاز بخصائص مضادة للأكسدة، والجراثيم، والسرطان، والصدفية، ما يدفع العلماء إلى دراسة خصائصه، بهدف:

الحد من المواد المسرطنة التي يسببها التدخين

الحد من حالات سرطان الثدي

تخفيف الإجهاد البدني الناتج عن التمارين الرياضية

ويمكن إضافة الجرجير إلى أنواع السلطة، والحساء، والشطائر. كما يمكن استخدامه لتزيين مختلف أطباق الأسماك.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، قائمة بأنواع الخضار التي تساعد على تقوية جهاز المناعة، ومن بينها: