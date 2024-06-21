يقي من حصوات الكلى..5 أسباب ستدفعك لشرب ماء جوز الهند بانتظام

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في المرة المقبلة التي تُفكّر فيها بإرواء عطشك في فصل الصيف الحار، فكّر بشرب ماء جوز الهند، الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والمعادن الأساسية المهمة.

ويُعتبر ماء جوز الهند غنيًّا بالكربوهيدرات والكهارل، مثل البوتاسيوم، والصوديوم، والمغنيسيوم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لـMedlinePlus، وهي خدمة معلومات عبر الإنترنت تُصدرها "المكتبة الوطنية للطب" بالولايات المتحدة .

وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أنه يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحّي.

وتشمل فوائده ما يلي:

نسبة عالية من البوتاسيوم

لا يحصل غالبية الأشخاص على ما يكفي من البوتاسيوم من الطعام. ويُساعد المعدن على إزالة الصوديوم الزائد من الجسم عن طريق البول.

كما يمتاز ماء جوز الهند بدوره في خفض ضغط الدم.

منخفض السعرات الحرارية

يمكن أن تحتوي عصائر الفاكهة الأخرى على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والسكر المضاف، والسعرات الحرارية. في المقابل، يحتوي ماء جوز الهند على سعرات حرارية أقل، ما يجعله خيارًا جيّدًا لأولئك الذين يحبون المشروبات الحلوة.

خالي من الدهون والكوليسترول

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن ماء جوز الهند يتكوّن من 94% من الماء، وهو خالي من الدهون والكوليسترول.

ترطيب الجسم والوقاية من حصوات الكلى

في الولايات المتحدة، يعاني 11% من الرجال و6% من النساء من حصوات الكلى مرة واحدة على الأقل في حياتهم، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في أمريكا. ويعد ترطيب الجسم أمرًا أساسيًا لتقليل فرص الإصابة بحصوات الكلى.

بشرة صحية

قد يساعد ماء جوز الهند أيضًا في مكافحة حب الشباب بسبب خصائصه المضادة للميكروبات، وفقًا لدراسة أولية أجريت في عام 2017.

وقدم الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا بعض النصائح التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند شرب ماء جوز الهن، ومن بينها:

اختر العبوات التي تحتوي على ماء جوز الهند بنسبة 100%، من دون أي سُكرّيات مُضافة أو مواد حافظة.

اشرب ماء جوز الهند بعد التمرين لتعزيز ترطيب جسمك.

يمكن الاستمتاع بماء جوز الهند على معدة فارغة أو مع وجبات الطعام.

يمكن مزجه مع غيره من المشروبات إذا كنت لا تُحبّ طعمه.

تجنب ماء جوز الهند في حالة الحمل لأنه لا توجد أبحاث كافية حول تأثيره في هذه الحالة.

جوز الهند

كشفت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS) أن جوز الهند بشكل عام يُعتبر مصدرًا للفوسفور، والكالسيوم، والنياسين.

ويحتوي على كميات قليلة من فيتامين (ب) وفيتامين(سي).

في وقت سابق، أوضحت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن فيتامين (ب) يساعد في تنشيط وتحفيز الجهاز المناعي. وتنطبق الفوائد ذاتها على فيتامين (سي) أيضًا.

من الأفضل تناول لُّب جوز الهند الطري طازجًا. كما يمكن تجفيف اللُّب الصلب أو تبريده. وأوضحت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية أن حليب جوز الهند يُفضّل استهلاكه طازجًا أيضًا.