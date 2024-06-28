أبرز 5 فوائد للتمر الهندي..لماذا يُعتبر مفيدًا لمرضى السكري؟

ما أبرز فوائد تناول الثوم على معدة فارغة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع حلول فصل الصيف، يبدأ العديد من الأشخاص بالبحث عن المشروبات التي تجعلهم يشعرون ببرودة أكثر. ويُعدّ التمر الهندي خيارًا صحيًا ومثاليًا لما يحتويه من فيتامينات ومعادن.

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا. أن التمر الهندي ينتمي إلى الفصيلة البقولية.

ويُستخدم بشكل أساسي لإعداد المشروبات وإضفاء نكهة على مختلف أنواع الصلصات والحلويات. ليس ذلك فحسب، وإنما يُستخدم النبات أيضًا كدواء تقليدي في العديد من البلدان الاستوائية، أهمها بنغلاديش، والهند، والسودان، ونيجيريا.

ما أبرز فوائده؟

يحتوي التمر الهندي على مجموعة مختلفة من المعادن، مثل الكالسيوم، والبوتاسيوم، والفوسفور. كما يُعدّ غنيًا بالكربوهيدرات.

من المعروف أن الكربوهيدرات ضرورية لجسم صحي ونظام غذائي متوازن. وتُعتبر مصدر الطاقة المُفضّل للجسم، حيث تعمل على تغذية الأعضاء الحيوية، بما في ذلك الدماغ، والجهاز العصبي المركزي، والكلى.

أوضح موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا أن التمر الهندي يتمتع بـ5 خصائص صحيّة أساسية، تشمل ما يلي:

غني بمضادات الأكسدة

تتواجد مضادات الأكسدة وهي عبارة عن مواد كيميائية طبيعية في بعض الأطعمة.

وتساعد الجسم على محاربة الضرر الخلوي الناجم عن الجذور الحرّة والجزيئات غير المستقرة التي يمكن أن تُسبب بعض المشاكل الصحيّة، مثل:

أمراض المناعة الذاتية

أمراض القلب والأوعية الدموية والالتهابات

إعتام عدسة العين

السرطان

الأمراض التنكسية العصبية، مثل أمراض "الزهايمر" و"باركنسون" وغيرها

أوضح موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني أن مضادات الأكسدة تقترن بالجذور الحرّة وتمنعها من التسلّل إلى داخل الجسم.

ويُعدّ التمر الهندي غنيّ بشكل خاص بمُضادات الأكسدة التي تُعرف باسم "بيتا كاروتين"، والتي تدعم صحة العين.

مصدر جيّد للمغنيسيوم

توفر حصة واحدة من التمر الهندي ما يزيد عن 25% من الكمية الموصى بها من معدن المغنيسيوم.

ويُساعد بدوره القلب، والعضلات، والجهاز المناعي على العمل بشكل صحيح، كما يُساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما فيها إنتاج الطاقة وتقلّص العضلات، بالإضافة إلى الحفاظ على الخلايا العصبية والعضلية.

يُساعد على تقليل الالتهابات

قد لا يكون التمر الهندي "بطلًا خارقًا" لمكافحة الالتهابات، بحسب ما ذكره موقع "Cleveland Clinic" الإلكتروني في أمريكا، لكنه يمكن أن يُساعد حتمًا في تخفيفها.

يلعب دورًا في علاج السمنة

يمكن أن تلعب بذور التمر الهندي دورًا رئيسيًا في المساعدة بإدارة وعلاج السمنة.

مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري

يحتوي التمر الهندي على نسبة عالية من السكر لكنه منخفض في مؤشر نسبة السكر بالدم، ما يعني أنه لا يُسبب ارتفاعًا في نسبة السكر بالدم.

كيف تُحضّره؟

تُزرع أشجار التمر الهندي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. وعندما تُجمع الثمار، تُزال قشورها الصلبة، ثم تُعجن على شكل كتل سمراء اللون. ويُحضّر التمر الهندي بعد تفريغه من البذور بنقعه في الماء المغلي، ثم يُصفّى، ويُضاف إليه القليل من السكر.

ويمكن العثور عليه في الأسوق بأشكال مختلفة، كمسحوق، أو معجون، أو حتى كلوحٍ سميك خالٍ من البذور والقرون.