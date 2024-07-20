(CNN)-- مر ما يقرب من أسبوع منذ وقوع إطلاق نار في تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، في بتلر بولاية بنسلفانيا، السبت، مما أدى إلى إصابة الرئيس السابق، ومقتل أحد الحاضرين الذي يدعى، كوري كومبيراتوري، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

وقال كبير مراسلي الشؤون الطبية بشبكة CNN، سانجاي غوبتا: رغم أن الصور التي رأيناها لترامب منذ محاولة اغتياله كانت لشخص بالكاد أصيب بجراح وهو الآن في حالة معنوية عالية، فإن ما أخبرتنا به الحملة لا يقدم سوى القليل من المعلومات عن حالة الرئيس السابق، فما نوع الرعاية التي تلقاها أو كيف سيراقبه فريقه الطبي في الأيام والأسابيع المقبلة؟

وتابع أنه من الضروري إجراء تقييم علني كامل لإصابات ترامب، سواء بالنسبة لصحة الرئيس السابق أو الوضوح الذي يمكن أن يوفره للناخبين بشأن تعافي الرجل الذي يمكن أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة مرة أخرى. ومكمن القلق هو أن انفجارات الطلقات النارية بالقرب من الرأس يمكن أن تسبب إصابات لا يمكن ملاحظتها على الفور، مثل النزيف في الدماغ أو عليه، أو تلف الأذن الداخلية أو حتى الصدمة النفسية، وباعتباري جراح أعصاب، رأيت كيف يمكن للتقييم الشامل بعد أي نوع من الإصابة بطلق ناري أن يوفر صورة كاملة ويؤدي إلى الشفاء بشكل أسرع.

ماذا نعلم عن إصابة ترامب؟

في اللحظات التي أعقبت مباشرة أصوات إطلاق النار، السبت، رأينا ترامب يرفع يده اليمنى إلى أذنه وجانب وجهه. لم ينهار، بل بدا أنه انبطح على الأرض من تلقاء نفسه، وبينما كان جهاز الخدمة السرية الأمريكي يحيط به، وقف بعد حوالي دقيقة، ورفع ذراعه اليمنى وتمكن من المشي والتحدث على الفور، ورأيناه يخاطب الجمهور ويطلب منهم "القتال!" بينما كان يضخ قبضته في الهواء. من الناحية الطبية، كل هذه علامات جيدة جدًا، ورغم الدم الواضح على وجهه، إلا أنذلك قدم دليلاً على أنه لم يصب بجروح خطيرة.

قال النائب الأمريكي روني جاكسون، طبيب البيت الأبيض السابق لترامب، خلال مقابلة، الاثنين، في برنامج “The Benny Show”، إنه "فحص" الجرح في أذن ترامب وقام بتضميده بنفسه. وأضاف أنه "لم يكن هناك أي تأثير ارتجاجي من الرصاصة" لأنها كانت بعيدة بما فيه الكفاية عن رأس ترامب.

وأردف جاكسون: "لقد نزع الجزء العلوي من أذنه، قليلًا فقط من الجزء العلوي من أذنه، أثناء مرور الطلقة.. وكان ينزف بشدة".

ونقل ترامب إلى مستشفى بتلر التذكاري القريب. وقال طبيب غرفة الطوارئ هناك، الدكتور ديفيد روتينغهاوس إن المستشفى كان على اتصال بالخدمة السرية قبل تجمع، السبت، ولفت روتينغهاوس، الذي لم يعالج ترامب بنفسه ولم يعلق على علاج ترامب أو حالته، إلى أنه جاء إلى المستشفى بعد وقت قصير من إطلاق النار للمساعدة في فرز المرضى.

وتابع روتينغهاوس قائلا: "نحن نستعد لحوادث مثل هذه، لقد قمنا بزيارات استباقية قبل الأحداث في الماضي للتجمعات عندما كان السيد ترامب هنا. آخرها كان في نهاية عام 2020. لقد عملنا مع الخدمة السرية في الماضي وجهات إنفاذ القانون المحلية والفدرالية للتوصل إلى خطط حول ما إذا كان حادث مثل هذا قد وقع"، وتضمنت هذه الخطط تخصيص سرير في غرفة الطوارئ في حالة الحاجة إليه، ووجود فرق سريرية في التجمع الانتخابي نفسه لعلاج المرضى في الموقع بسبب المشكلات الطبية البسيطة، وتجنب إغراق المستشفى في حالة حدوث أزمة.

واضاف روتينغهاوس إنه عندما حدث ما لا يمكن تصوره، لم يستغرق الأمر سوى دقائق قليلة حتى يضع مستشفى بتلر خطته موضع التنفيذ، حيث أغلق المستشفى وتحويل المرضى إلى مرافق رعاية صحية أخرى، ورغم إخبارنا بأن ترامب خضع لفحص بالأشعة المقطعية وفحوصات روتينية أخرى، فإنه ليس من الواضح متى تم إجراء هذه الاختبارات، ومن قرأ الأشعة أو ما إذا كان قد تم فحص دماغه على وجه التحديد، وفي مقابلة، الاثنين، قال جاكسون إن إصابة ترامب كانت “ضمدت”، سيكون بخير. … سيتعافى، ولن يحتاج إلى القيام بأي شيء.

ماذا لا نعلم عن إصابة ترامب؟

كل هذا يشير إلى توقعات إيجابية. ولكن لا يزال من المدهش أننا لم نسمع المزيد عن التشخيص الدقيق والرعاية لما قد يكون إصابة كارثية. ورغم أن كل الاهتمام كان منصبًا على أذنه والجانب الأيمن من رأسه، فإن هذا لا يعني عدم وجود إصابات أخرى. وليس من الواضح حتى أنه أصيب بطلقة أساسية من البندقية، أو بطلقة ثانوية أو بمزيج من الاثنين معا. في بعض الأحيان، قد يكون من الصعب معرفة ذلك دون إجراء تقييم معمق.

نحن نعلم أن مطلق النار استخدم سلاحًا من طراز AR-15، ومن خلال تجربتي في غرفة العمليات، شهدت نوع الصدمة التي يمكن أن يسببها هذا السلاح. الطاقة الحركية له كبيرة: يمكن لبندقية مثل AR-15 أن تنتج ما يصل إلى 1300 رطل من القوة. مع وجود هذا القدر الكبير من القوة بالقرب من الرأس، يمكن أن تكون هناك إصابات تتجاوز ما هو مرئي.

على سبيل المثال، كسر في العظم الرقيق في تلك المنطقة بالجمجمة، ورم دموي فوق الجافية (أو نزيف بين الجمجمة والدماغ) وتلف عظام الأذن الداخلية، مما قد يؤدي إلى فقدان السمع أو الدوار أو الدوخة.

يمكن للأشعة المقطعية عادةً اكتشاف مثل هذه الإصابات، ولكنها لا تظهر دائمًا على الفور. ونتيجة لذلك، تتم في بعض الأحيان مراقبة المرضى في المستشفى وقد يخضعون لفحص متكرر بالأشعة المقطعية.

يمكن أن يكون للضغط الناتج عن إطلاق النار آثار نفسية أيضًا، إذ قال جراح الصدمات في كلية كيك للطب بجامعة جنوب كاليفورنيا، الدكتور كينجي إينابا: "في حالة الفوضى التي تلي إطلاق النار مباشرة، لا تظهر هذه التأثيرات النفسية دائمًا.. يمكن أن يأتي ذلك لاحقًا، وهو شيء نحتاج دائمًا إلى أن نكون على دراية به تمامًا".

والخبر السار هو أن معظم الأعراض الجسدية للإصابة ربما تكون قد كشفت عن نفسها خلال الأيام القليلة الماضية. ومع ذلك، في هذه المرحلة، لم تشارك حملة ترامب بعد ما إذا كان قد تم إجراء بحث كامل في ذلك الوقت أو ما إذا كانت هناك أي متابعة منذ ذلك الحين.