قبل محاولة اغتيال ترامب.. كشف تاريخ ما بحث عنه مطلق النار على الإنترنت

(CNN)— ركز المحققون على نشاط توماس ماثيو كروكس مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عبر الإنترنت في الأشهر والأيام التي سبقت الهجوم، في حين وصفه أفراد عائلته والأشخاص الذين عمل معهم بأنه هادئ ومنعزل، لكنهم لم يشيروا إلى أنه أظهر أي علامات على التخطيط لهجوم.

توماس ماثيو كروكس مطلق النار على الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب

وفي يوم التجمع الانتخابي، أجرى كروكس العديد من عمليات البحث على الإنترنت، بما في ذلك البحث عن صور لموقع خطاب ترامب وعن متجر أسلحة محلي ليس بعيدًا عن منزله، حيث اشترى الرصاص في ذلك اليوم.

وبحث كروكس عن معلومات حول اعتقال مطلق النار الجماعي في ميشيغان ووالديه، الذين تمت محاكمتهم في إطلاق نار في مدرسة ثانوية عام 2021، وكذلك قام بزيارة مواقع إلكترونية لمعرفة كيفية صنع المتفجرات، وفي الدقائق التي سبقت إطلاقه النار، قام بالتقاط لقطة شاشة لصورة من البث المباشر لتجمع ترامب الانتخابي في بتلر في ولاية بنسلفانيا.

وقبل أسبوع من إطلاق النار، بحث توماس ماثيو كروكس عبر الإنترنت عن موعد انعقاد المؤتمر الوطني الديمقراطي والمكان الذي يعتزم ترامب التحدث فيه، بالإضافة إلى عمليات بحث أخرى عن ترامب والرئيس جو بايدن.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، بحث كروكس في مواقع الويب عن معلومات حول اضطراب الاكتئاب الشديد وعلاج أزمات الاكتئاب.

وعثر المحققون على بيانات تظهر أن كروكس قد زار موقع التجمع الانتخابي قبل أسبوع من انعقاده، وفي صباح يوم التجمع، زار المزرعة التي كان من المقرر أن يستمر فيها التجمع لأكثر من ساعة. ثم عاد إلى منزله، ويعتقد المحققون أنه استعاد بندقية من طراز AR-15 يملكها والده.

ولا يزال المحققون في حيرة بشأن الدوافع المحتملة لمحاولة اغتيال الرئيس السابق، ولم يجدوا سوى القليل مما يشير إلى النوايا السياسية أو الأيديولوجية للهجوم.

المسار الأخير لكروكس على الإنترنت زود المحققين بصورة مفصلة عن عقليته المحتملة قبل الهجوم.، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي للمشرعين إن خبراء السلوك في مكتب التحقيقات الفيدرالي يقومون ببناء ملف تعريف عن كروكس بناءً على النتائج.

إحدى النظريات الناشئة للمحققين، والتي تعتمد جزئيًا على التوقيت والموضوعات التي بحث عنها على الإنترنت، هي أن مطلق النار كان يتطلع إلى تنفيذ عملية إطلاق نار جماعي وأن قرب حدث ترامب وتوقيته يمثلان الفرصة الأكثر جاهزية، وفقًا لمسؤول أمريكي، أطلع على هذه المسألة.

وعثر المحققون على عبوات ناسفة بدائية الصنع في سيارة كروكس، إلى جانب سترة واقية من الرصاص، ومخازن رصاص إضافية من النوع الذي استخدمه في الهجوم، وطائرة بدون طيار، وفقًا للمسؤولين الذين أطلعوا المشرعين، الأربعاء، أما في منزل العائلة، عثر المحققون أيضًا على 14 سلاحًا ناريًا ومتفجرات إضافية، بالإضافة إلى هاتف محمول ثانٍ وجهاز كمبيوتر محمول وقرص صلب.