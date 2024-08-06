ميغان ماركل: التحدث عن الأفكار الانتحارية علنًا جزء من عملية الشفاء

دراسة: يمكن أن يكون للأجداد تأثير إيجابي على الصحة النفسية للأمهات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أفادت دوقة ساسكس، ميغان ماركل، أنّ الانفتاح بشأن تجربتها مع الأفكار الانتحارية، جزء من "رحلة الشفاء" خاصتها.

وفي مقابلةٍ مع "CBS News" أُذيعت الأحد، تحدثت نجمة مسلسل "Suits" السابقة عن إقرارها لأيقونة تقديم البرامج الأمريكية، أوبرا وينفري، بأنّها وصلت إلى القاع في حياتها عندما كانت لا تزال تعيش في المملكة المتحدة.

وفي المقابلة التي أجرتها هي وزوجها الأمير هاري مع وينفري في عام 2021، قالت ميغان إنّ الحياة الملكية جعلتها تشعر بالعزلة الشديدة لدرجة أنّها "لم تعد ترغب بأن تظل على قيد الحياة بعد الآن".

وقالت ماركل، وهي تقاوم دموعها، لوينفري إنّه كان من الصعب للغاية تحمّل أفكار الانتحار، وأنّها كانت مترددة في مشاركتها مع زوجها الذي فقد والدته، الأميرة ديانا، عندما كان طفلاً.

والآن، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات، تطرقت ماركل إلى الموضوع مجددّا، إذ أطلقت مع زوجها مبادرة لدعم الأهل الذين عانوا من الخسارة نتيجة الأذى الناجم عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وتهدف "Archewell Foundation Parents’ Network" إلى دعم الأسر المتضررة، ضمنًا العديد من الأسر التي فقدت أطفالها من طريق الانتحار، بعد تعرضهم للأذى عبر الإنترنت.

وخلال المقابلة مع شبكة "CBS"، سُئلت الدوقة عن التجربة التي تربطها بهذه العائلات.

وأخبرت ماركل المحاورة جين بولي، أنّها لم تتوقع السؤال لكنها فهمت سبب طرحه.

وقالت: "عندما تمر بأي مستوى من الألم أو الصدمة، أعتقد أن جزءًا من رحلتنا العلاجية هو القدرة على أن نكون منفتحين حقًا بشأن هذا الأمر (وكان الأمر بالتأكيد جزءًا من رحلتي)".

ومن ثم أضافت ميغان: "لذا، إذا كان التعبير عمّا تغلبت عليه سينقذ شخصًا ما، أو يشجع شخصًا ما في حياته على الاطمئنان عليه، وعدم افتراض أنه يبدو جيدًا، وأن كل شيء على ما يرام، فهذا يستحق كل هذا العناء".

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، تحدثت الدوقة عن مدى تعرضها للتنمر والإساءة "القاسية" عبر الإنترنت أثناء حملها.

وأثناء حديثها في حدث أُقيم ؤتكساس في مارس/آذار، أكّدت ماركل: "أنا الآن أحافظ على مسافة بعيدة من (وسائل التواصل الاجتماعي) من أجل صحتي".

وأنجبت الدوقة طفلها الأول، آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور، في 6 مايو/ أيار من عام 2019.

ومن ثم استقبل الثنائي طفلتهما ليليبت "ليلي" ديانا ماونتباتن-ويندسور في 4 يونيو/ حزيران من عام 2021.