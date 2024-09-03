يخفف آلام التهاب المفاصل..ما أبرز فوائد الكرز؟

كيف يؤثر تناول كمية كافية من الفاكهة والخضار يوميًا على صحتك؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سواء كنت تُفضّل تناوله حُلوًا أو حامضًا، يحتوي الكرز على العديد من الفوائد الصحيّة التي تجعله "طعامًا خارقًا"، وفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا.

ما أبرزها؟

مكافحة الالتهابات والأمراض

تحسين جودة النوم

تهدئة آلام العضلات

منع وتخفيف آلام التهاب المفاصل

حماية القلب

تحسين مستويات السكر في الدم

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

ويُعتبر الكرز مصدرًا جيّدًا للأنثوسيانين، وهو أحد مُضادّات الأكسدة التي تمنح الفاكهة لونها الأحمر، بحسب الموقع الإلكتروني "Wisconsin Department of Public Instruction" بأمريكا.

وبشكل عام، تُساعد مضادات الأكسدة عادة فيما يلي:

مكافحة الالتهابات

تعزيز صحة القلب

تعزيز صحة الدماغ

وأوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا أن كوب واحد من الكرز، يوفر ما يلي:

15 مليغرامًا من الكالسيوم، أي 1% من القيمة اليومية.

0.42 مليغرام من الحديد، أي 2% من القيمة اليومية.

13 مليغرامًا من المغنيسيوم، أي 3% إلى 4% من القيمة اليومية.

260 مليغرامًا من البوتاسيوم، أي 6% من القيمة اليومية.

8 مليغرام من فيتامين "سي"، أي 9% من القيمة اليومية.

هل تعلم؟

عند ترك السيقان متّصلة بالكرز، فإنّها تكون أقلّ عرضة للتعفّن بسرعة، وفقًا للموقع الإلكتروني "Healthy SD" بأمريكا.

ومن الأفضل اختيار حبّات الكرز الصلبة، واللامعة، والممتلئة، والخالية من العيوب. ويمكن تخزين الفاكهة غير المغسولة في كيس بلاستيكي بالثلاجة لمدة 10 أيام، ثم غسلها قبل تناولها.

ويُعدّ الكرز مُكوّنًا متعدد الاستخدامات في المطبخ.

ويميل العديد من الأشخاص إلى تناوله طازجًا أو مُجفّفًا أو مُجمّدًا. ويُضيف نكهة رائعة إلى مختلف أنواع الحلويات، والعصائر، والمربيات.

ولكن، أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا أنه يُفضّل شراء الكرز المُعلّب "المُعبأ بعصيره الخاص"، أو "غير المُحلّى"، أو "الخالي من السكر".

وفي وقت سابق، أشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر، عبر منصة "X"، إلى أن المُحلّيات الاصطناعية، ليست أفضل لصحة الإنسان مقارنةً بالسكر الطبيعي.

وأكّد الفيديو أن جميع أنواع السكر مضرّة جداً للجسم.

ولا يقتصر ضررها فقط على تناول سعرات حرارية عالية بدون وجود قيمة غذائية، وهو أمر يسبب السمنة، بل لها أضرار على الكبد أيضاً.

وإلى جانب ذلك، ترفع من مستوى الكولسترول الضار، وتُضعف المناعة.

ويوصى بالامتناع عن جميع أنواع السكر المصنع، واستبدالها بالسكر الطبيعي، والذي يتواجد في العسل، والتمر، والفاكهة الطازجة، أو المجففة.