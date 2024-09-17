ما الفرق بين المنغنيز والمغنيسيوم وأبرز فوائدهما لجسم الإنسان؟

دراسة بنتائج واعدة.. تناول كبار السن للفيتامينات يوميا يبطئ من التدهور المعرفي

من هم الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب شرب الشاي بعد الطعام مباشرة؟

كيف تتحكّم برغبتك في تناول الطعام غير الصحي؟

كيف تعيد منتجات الطعام التي انتهت صلاحيتها إلى الحياة؟

رابط بين أمعائك وعقلك.. ما أثر الطعام على تفكيرك ومزاجك العاطفي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تخلط عادة في الأسماء بين عنصري المغنيسيوم والمنغنيز؟ قد يتمتعان بأسماء متشابهة، ولكن هذا لا يعني أن خصائصهما الصحيّة واحدة.

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن المنغنيز هو معدن نادر أو دقيق، ويحتاج الجسم فقط إلى كميات صغيرة منه.

ويساعد بدوره فيما يلي:

تخثّر الدم وإصلاح الجروح

تكوين أنسجة العظام

مساعدة الجهاز التناسلي على العمل بشكل جيّد

وظيفة الجهاز المناعي

استقلاب أو معالجة الأحماض الأمينية، والكربوهيدرات، والكوليسترول، والجلوكوز

ويمكن الحصول على المنغنيز الذي يحتاجه الجسم من النظام الغذائي اليومي، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

وتشمل أبرز مصادره الطبيعية:

الخبز

المكسرات

حبوب الفطور (خاصة الحبوب الكاملة)

أنواع الخضار الخضراء، مثل البازلاء

في وقت سابق، حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، عبر منصة "X"، من الإفراط في تناول المأكولات الغنية بالمنغنيز، ما يؤدي إلى زيادة في آلام العضلات، وتلف الأعصاب، والتعب، والاكتئاب.

المغنيسيوم

ويعتبر المغنيسيوم أيضًا معدنًا أساسيًا لجسم الإنسان، لكنّه ليس نادرًا مثل المنغنيز، بحسب الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

ويُساعد فيما يلي:

التحكم في ضغط الدم

التحكم في سكر الدم

صحة العظام

توليد الطاقة

تنظيم ضربات القلب

وظيفة العضلات والأعصاب

وتشمل أبرز مصادره الطبيعية:

السبانخ

المكسرات

الخبز من الحبوب الكاملة، والخبز الأسمر، ونخالة القمح

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن تناول جرعات عالية من المغنيسيوم قد يؤدي الى حدوث إسهال.

كمية المغنيسيوم التي يحتاجها الجسم

يوجد حوالي 60٪ منه في العظام والباقي في أنسجة الجسم، وحوالي 1% فقط في الدم. ويحتاج البالغون من الرجال 400 ملليغرام، والنساء 310 ملليغرامات.

مشاكل امتصاص الجسم

وعندما يتعذر على الجسم امتصاص المغنيسيوم بشكل صحيح، قد تحدث المشاكل التالية: