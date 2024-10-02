ما أبرز مصادر التوتر التي تُشكّل خطراً على صحتك النفسية في العمل؟

نشر الأربعاء ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تؤثر بيئة العمل بشكل كبير على حياة الفرد وصقل هويته بعيدًا عن كونها مكانًا لكسب المال وتحقيق الذات. لذلك، تُعدّ صحتّه النفسية من بين أهم العوامل التي يجب أخذها في عين الاعتبار.

ونشر الموقع الإلكتروني الرسمي لمنظمة الصحة العالمية قائمة بأبرز مصادر التوتر التي تُشكّل خطراً على الصحة النفسية في العمل، ومن بينها:

قلة استخدام المهارات أو نقص المهارات اللازمة للعمل

أعباء العمل المفرطة أو وتيرة العمل، ونقص الموظفين

ساعات العمل الطويلة أو غير المرنة

عدم القدرة على التحكم في مهام الوظيفة أو عبء العمل

ظروف العمل البدنية غير الآمنة أو السيئة

ثقافة المؤسسة التي تشجع السلوكيات السلبية

دعم محدود من الزملاء أو النمط السلطوي في الإشراف

العنف أو التحرش أو التنمر

التمييز والاستبعاد

عدم وضوح الدور الوظيفي

الترقية الزائدة أو غير الكافية

انعدام الأمن الوظيفي، أو عدم كفاية الأجر، أو ضعف الاستثمار في التطوير المهني

تعارض متطلبات المنزل أو العمل

حماية وتعزيز الصحة النفسية في العمل

ترتبط حماية الصحة النفسية وتعزيزها بتعزيز القدرات على تبيّن اعتلالات الصحة النفسية في العمل والتعامل معها. وهذا الأمر يُعدّ مسؤولية الأشخاص الذين يُشرفون على الآخرين، مثل المدراء.

توصي منظمة الصحة العالمية بما يلي:

تدريب المدراء للتعرّف إلى علامات الاضطراب العاطفي لدى الموظفين العاملين تحت إشرافهم والاستجابة لها

تدريب العاملين في مجال التثقيف والتوعية بالصحة النفسية من أجل الحدّ من الوصم المرتبط باعتلالات الصحة النفسية في العمل

تهيئة بيئة مؤاتية للتغيير

يمكن أن تُساعد الحكومات وأصحاب العمل في تحسين الصحة النفسية في الوظائف من خلال تهيئة بيئة مناسبة للتغيير. وهذا يعني عمليًا تعزيز ما يلي: