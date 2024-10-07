ماذا يحصل لجسمك عند تناول كبدة البقر؟

نشر الاثنين ، 07 أكتوبر / تشرين الأول 2024

أطباق خالية من اللحوم ومليئة بالبروتين والألياف.. ما هي الدول التي لديها أكثر الأطعمة المغذية للنباتيين؟

غنية بالبروتين وقليلة الدهون والكوليسترول.. هذه هي فوائد أكل الحشرات

5 مصادر للبروتين غير اللحوم..ما هي؟

دراسة بنتائج واعدة.. تناول كبار السن للفيتامينات يوميا يبطئ من التدهور المعرفي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من مُحبّي كبدة البقر؟ أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أنها تعود بفوائد صحيّة عديدة على جسم الإنسان بمجرد تضمينها في نظامك الغذائي.

ما أبرزها؟

الحديد من أجل صحّة الدم

تُعدّ كبدة البقر أحد أفضل مصادر الحديد. وتوفر الحصة الواحدة نصف الكمية اليومية الموصى بها من الحديد للرجال، وخُمس الكمية للنساء.

ويحتاج الجسم إلى الحديد لإنتاج كريات الدم الحمراء التي بدورها تحمل الأكسجين من الرئتين نحو باقي أعضاء الجسم.

ويمكن أن يسبب نقص الحديد أو زيادته في الجسم مشاكل صحية خطيرة إذا لم تتم معالجته، وفقاً لما ذكره موقع "Medlineplus" التابع لموقع مكتبة الطب الوطنية في أمريكا.

وتشمل أعراض انخفاض معدل الحديد في الجسم ضيق التنفس، وضعف الجسم أو التعب، والدوار، وعدم انتظام ضربات القلب.

البروتين من أجل عضلات قوية

تحتوي 3 أونصات من كبدة البقر على 17 غرامًا من البروتين، ما يجعلها مصدرًا ممتازًا للبروتين.

وتُعدّ البروتينات من بين أحد مصادر الطاقة الرئيسة التي تلعب دورًا حيويًا في صحة الجسم، والحفاظ على قوة العضلات، والتئام الجروح، وتكوين خلايا جديدة، وتأخير الشيخوخة.

فيتامين "أ" لتحسين الرؤية

يمكن تلبية احتياجات الجسم اليومية من فيتامين "أ" بتناول 3 أونصات من الكبدة، وفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أن أهمية الفيتامين تكمن فيما يلي:

المساعدة على عمل الجهاز المناعي بشكل أفضل للدفاع عن الجسم ضد المرض والعدوى

المساعدة على الرؤية في الضوء الخافت

الحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض أجزاء الجسم مثل الأنف

المساعدة في نمو العظام والأسنان

الوقاية من الإصابة بالسرطان حيث يعمل كمضاد أكسدة

فيتامينات "ب" للطاقة والنمو الصحّي

تحتوي كبدة البقر على أنواع مختلفة من فيتامين "ب"، مثل فيتامين "ب-9" وفيتامين "ب-1" وفيتامين "ب-2" وفيتامين "ب-3" وفيتامين "ب-12".

وتُساهم جميعها بشكل أساسي فيما يلي: