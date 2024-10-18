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ما علاقة فيتامين "د"؟ 6 نصائح غذائية للتقليل من خطر الإصابة بالسرطان

علوم وصحة
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3 دقائق قراءة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن الطعام الصحّي لا يضمن الوقاية من مرض السرطان، إلّا أنّه يمكن أن يُقلّل من خطر الإصابة ببعض أنواعه.

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا 6 نصائح غذائية يمكن أن تُساعدك في هذا الشأن.

تناول المزيد من الفاكهة والخضار

من الضروري تناول ما لا يقلّ عن ثلاثة ألوان مختلفة من الفاكهة والخضار يوميًا.

  • الأحمر: التفاح والطماطم والملفوف الأحمر
  • البرتقالي: الجزر والبرتقال
  • الأصفر: الموز والليمون الحامض والأناناس
  • الأخضر: البروكلي والسبانخ

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كنّ حذرًا بشأن السكر

تشمل أبرز مصادر السكر غير المرغوب فيه ما يلي:

  • الخبز
  • المقرمشات
  • صلصات السلطة
  • أنواع الزبادي ذات النكهة
  • ألواح "الجرانولا"

استهلك مُكمّلات فيتامين "د"

ترتبط المستويات المنخفضة من فيتامين "د" بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والبروستاتا، وفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا.

تناول الألياف

ترتبط الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون. وتساعد أيضًا في إدارة الوزن. 

وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الألياف لا يمكن هضمها، ولكنها تتحرك ببطء عبر المعدة، ما يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

وتشمل أبرز الأطعمة الغنيّة بالألياف ما يلي:

  • الحبوب الكاملة
  • الفاصوليا والعدس
  • المكسرات
  • التوت الأزرق
  • التفاح

قلّل من استهلاك الكحول

يرتبط تناول الكحول بزيادة خطر الإصابة بسرطان المريء، والحلق، والثدي.

تجنب الملح

تشير الدراسات إلى وجود صلة كبيرة بين سرطان المعدة والإفراط في تناول الأطعمة المالحة، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" بأمريكا.

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ويُوضح الموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك"، وهي مجموعة طبية وبحثية لا تهدف إلى الربح، مقرها الرئيسي في مدينة روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، أن نمط الحياة يمكن أن يؤثر أيضًا على احتمالات الإصابة بالسرطان.

تجنب استخدام التبغ 

رُبِط التدخين بأنواع عديدة من السرطان، ويشمل ذلك سرطان الرئة، والفم، والحلق، والحنجرة، والبنكرياس، والمثانة، وعنق الرحم، والكُلى. وقد يؤدي التعرض للتدخين السلبي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

الحفاظ على وزن صحّي وممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن يُساهم الوزن الصحي في الحدّ من احتمال الإصابة ببعض أنواع من السرطان، ومنها سرطان الثدي، والبروستاتا، والرئة، والقولون، والكلى.

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الحماية من الشمس

يُعدّ سرطان الجلد واحدًا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا. لذلك، التزم بالنصائح التالية:

  • تجنّب أشعة الشمس في منتصف اليوم
  • ابق في الظل قدر الإمكان عندما تكون في الخارج
  • قم بارتداء ملابس تُغطي أكبر قدر من جلدك 
  • استخدم الواقي الشمسي
  • تجنّب استخدام أسرّة تسمير الجلد أو المصابيح الشمسية

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