يُشار إليها بـ"ملكة الفاكهة".. هذه أبرز فوائد "المانجوستين"

كيف يؤثر تناول كمية كافية من الفاكهة والخضار يوميًا على صحتك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُحبّ تناول فاكهة المانجوستين؟ لا تمتاز هذه الفاكهة بمذاقها اللذيذ فحسب، وإنما أيضًا بخصائصها الصحيّة العديدة.

ماذا تعرف عنها؟

المانجوستين فاكهة صغيرة الحجم، قشرها بنفسجي اللون، وتنمو في جنوب شرق آسيا. وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أنّها تتمتّع بفوائد صحيّة عديدة، ما يجعلها تكتسب لقب "ملكة الفاكهة".

وتمتاز فاكهة المانجوستين بطعمها الحامض الحلو، ويمكن تناول لبّها الأبيض، وهو هشّ القوام ويذوب بسهولة في الفم، كطعام أو عصير.

فيتامينات ومعادن

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن الفاكهة تحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان، ومن بينها:

البوتاسيوم

يلعب البوتاسيوم دورًا أساسيًا في تنظيم وظيفة الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من نفايات الجسم، وفقًا لما ذكرته مكتبة الطب الوطنية بأمريكا.

المغنيسيوم

يساعد المغنيسيوم القلب، والعضلات، والجهاز المناعي على العمل بشكل صحيح، كما يساعد في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما فيها إنتاج الطاقة وتقلص العضلات، بالإضافة إلى الحفاظ على الخلايا العصبية والعضلية.

حمض الفوليك

تكمن أهميّة حمض الفوليك في استخدامه لصنع خلايا جديدة في مختلف أجزاء الجسم، مثل الجلد، والشعر، والأظافر، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

فيتامين "أ"

أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإكتروني الرسمي، أن فيتامين (أ) يساعد على عمل الجهاز المناعي بشكل أفضل للدفاع عن الجسم ضد المرض والعدوى، والرؤية في الضوء الخافت، ونمو العظام والأسنان، والحفاظ على صحة الجلد وبطانة بعض أجزاء الجسم، كالأنف.

الكالسيوم

تكمن أهميته في بناء العظام، وتحسين صحة الأسنان، وتنظيم تقلّصات العضلات، وتحسين الدورة الدموية، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

فوائد لا تعد ولا تحصى

استُخدمت ثمار المانجوستين في الطب التقليدي لعلاج التهابات الجلد والجروح والإسهال، وفقًا للموقع الإلكتروني "Memorial Sloan Kettering Cancer Center" في أمريكا.

وكشفت أدلة عن وجود مركبات تعمل كمزيل للجذور الحرّة لمنع الضرر الناجم عن البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، والمعروف باسم "الكوليسترول السيئ".

وأوضح الموقع الإلكتروني "Harvard Health Publishing" أن الفاكهة تحتوي على عدد من المركبات النشطة الأخرى، أبرزها "الزانثونات"، والتي تتمتّع بخصائص مُضادّة للأكسدة.

وفي التجارب المعملية، أظهرت مستخلصات المانجوستين بعض التأثيرات الواعدة، والتي تشمل وقف نمو بعض أنواع البكتيريا والفطريات وإبطاء نمو بعض الخلايا السرطانية.

وأشارت الدراسات السريرية الصغيرة إلى فوائد المنتجات التي تحتوي على المانجوستين، حيث تُساعد في تحسين صحة اللّثة والسيطرة على رائحة الفم الكريهة. كما تبيّن أن مستخلصات المانجوستين مفيدة أيضًا في إدارة الوزن.