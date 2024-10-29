"حلوى الطبيعة".. ما أبرز أنواع الفاكهة الغنيّة بالسكر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتع الفاكهة بفوائد عديدة. ولكن، هذا لا يعني أنّك تستطيع استهلاكها بكميات كبيرة، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل صحيّة تستدعي مراقبة نسبة السكر بالدم.

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن بعض الفاكهة قد تحتوي على نسبة سكر أعلى مقارنة بأنواع أخرى. وتشمل ما يلي:

1. الأناناس

عدد غرامات السكر في كوب واحد من قطع الأناناس: 16.3 غرام

يُعتبر الأناناس من أنواع الفاكهة الاستوائية المنعشة في فصل الصيف، لكنّه يحتوي على مستويات عالية من السكر. ولا ترتفع هذه المستويات سوى في حالة عصر الفاكهة أو تجفيفها أو تقديمها في شراب سكرّي.

لذلك، يبقى الاعتدال هو المفتاح إذا كنت تريد أن تستفيد من الخصائص الصحيّة للأناناس.

ميزة الأناناس

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"المكتبة الوطنية للطب" في أمريكا أنّ هذه الفاكهة تحتوي على كميات كبيرة من المركّبات النشطة بيولوجيًا والألياف الغذائية.

وتُعتبر فاكهة الأناناس المصدر الوحيد المعروف لإنزيم "البروميلين" الذي يتمتّع بخصائص مضادّة للالتهابات. كما يحتوي على البوتاسيوم، والحديد، والمنغنيز، والألياف، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني الرسمي "HealthySD" في أمريكا.

2. الموز

عدد غرامات السكر في موزة واحدة: 15.4 غرام

يزداد محتوى السكر مع نضج الموز وتحوله من اللون الأخضر إلى الأصفر، وفقًا للموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا.

ميزة الموز

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"Wisconsin Department of Public Information" أن الموز غني بفيتامينات (ب) و(سي).

ويشتهر تحديدًا بمحتواه من البوتاسيوم.

ويساعد البوتاسيوم على تنظيم وظيفة الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، مع التخلص من نفايات الجسم، وفقًا لما ذكرته مكتبة الطب الوطنية بأمريكا.

3. الكرز

عدد غرامات السكر في كوب واحد من الكرز: 19.7 غرام

يُعدّ استهلاك الكرز سهلًا للغاية بسبب صغر حجم حبّاته.

ميزة الكرز

يُعتبر الكرز مصدرًا جيّدًا للأنثوسيانين، وهو أحد مُضادّات الأكسدة التي تمنح الفاكهة لونها الأحمر، بحسب الموقع الإلكتروني "Wisconsin Department of Public Instruction" بأمريكا.

وبشكل عام، تُساعد مضادات الأكسدة في مكافحة الالتهابات، وتعزيز صحة القلب والدماغ.

4. العنب

عدد غرامات السكر في كوب واحد من العنب: 14.9 غرام

قد يكون تناول العنب أسهل من تناول الكرز. لذلك، حاول أن تكون على دراية بعدد حبّات العنب التي تتناولها في جلسة واحدة، إذا كنت ترغب في الحدّ من تناول السكرّيات.

ميزة العنب

يأتي العنب في ألوان متعددة مثل الأحمر، والأخضر، والأزرق المائل إلى السواد.

ويعتبر مصدرًا جيّدًا للألياف وفيتامين (سي). كما يحتوي العنب الأحمر تحديدًا على مركبات الفلافونويد، التي تُساعد على حماية القلب، والشرايين، والأوعية الدموية.

5. المانجو

عدد غرامات السكر في حبّة مانجو واحدة: 46 غرامًا

تحتوي العديد من أنواع الفاكهة الاستوائية على مستويات عالية من السكر. وتُعدّ فاكهة المانجو مثالًا على ذلك.

ميزة المانجو

تُساعد هذه الفاكهة بشكل خاص في تحسين صحة أمعائك، ودعم أهداف الوزن الصحي الخاص بك، وتعزيز صحة الشعر والبشرة، والمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول.

6. البرتقال

عدد غرامات السكر في حبّة برتقال: 17.2 غرام

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن الألياف الموجودة بالبرتقال يمكن أن تُساعد في تسهيل إطلاق السكر بالدم. وقد يكون السكر أكثر تركيزًا عند عصر الفاكهة.

ميزة البرتقال

يمكن أن تجعلك نزلات البرد تشعر بالغثيان والتعب، ولكن بعض الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، مثل البرتقال، قد تساعدك على التعافي بسرعة.