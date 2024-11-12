تجدها في العنب والرمان.. فوائد صحية كبيرة لهذه الصبغة الداكنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُشكّل الأطعمة الغنية بصبغة "الأنثوسيانين" جزءًا مهمًا من النظام الغذائي اليومي. وتُشير العديد من الأدلة إلى أنها قد توفر مجموعة من الفوائد الصحيّة المختلفة.

ماذا تعرف عنها؟

ذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن "الأنثوسيانين" عبارة عن أصباغ نباتية شائعة، لونها أحمر أو بنفسجي أو أزرق داكن، وتندرج ضمن مركبات "الفلافونويد".

تتواجد "الأنثوسيانات" عادة في جميع أنسجة النباتات العليا، بما في ذلك الأوراق، والسيقان، والجذور، والأزهار، والثمار. ويمكن أيضًا العثور على أنواعها الست الشائعة في الأطعمة.

وتشمل ما يلي:

"السيانيدين"

"الدلفينيدين"

"المالفيدين"

"البيلارجونيدين"

"البيونيدين"

"البيتونيدين"

فوائد "الأنثوسيانين"

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن الباحثين لا يزالون يبحثون عن دور "الأنثوسيانين" في علاج أمراض معينة، مثل:

خفض ضغط الدم

التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب

الوقاية من الأمراض العصبية

الحدّ من نمو السرطان

وتُستخدم الصبغة أيضًا للوقاية من السكري، وبعض الأمراض الأيضية، والعدوى الميكروبية، وفقًا للموقع الإلكتروني لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا. كما تتمتع هذه المركبات بتأثير وقائي عصبي، وتعمل على تحسين القدرة البصرية.

أين تتواجد صبغة "الأنثوسيانين"؟

عادة ما تكون الفاكهة والخضار والحبوب ذات اللون الأحمر أو البنفسجي أو الأزرق الداكن غنية بـ"الأنثوسيانين". وتشمل أبرز الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصبغة ما يلي: