هل أنت من عشّاق جبن "البارميزان"؟ إليك هذه البشرى السارّة

نشر السبت ، 21 ديسمبر / كانون الأول 2024

فتاة عمرها 11 عامًا تعاني من فرط نمو العظام.. هذا ما أصبح عليه طولها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل من أنت من عشّاق جبن "البارميزان"؟ إذًا.. إليك هذه البشرى السارّة!

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن "البارميزان"، وهي جبنة إيطالية المنشأ وسهلة الهضم، تعتبر مصدرًا مثاليًا للعناصر الغذائية الأساسية، لا سيما عندما يتعلّق الأمر بصحة العظام.

وبفضل خصائصها الغذائية، يُنصح بتناولها من قبل جميع الفئات العُمرية.

تشمل حصة غذائية تعادل أونصة واحدة، أي 28 غرامًا، من جبن "بارميزان"، أو كما يُعرف أيضًا بـ"بارميجيانو ريجيانو"، ما يلي:

112 سعرة حرارية

8 غرامات من الدهون الكلية

5 غرامات من الدهون المشبّعة

2.6 غرام من الدهون الأحادية غير المشبعة

0 غرام من الكربوهيدرات

27% من القيمة اليومية للكالسيوم

14% من القيمة اليومية للصوديوم

15% من القيمة اليومية للفوسفور

ونشر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا بعضًا من أبرز فوائد الجبن الصحيّة.. وتشمل ما يلي:

غني بالبروتين

تتخذ البروتينات أشكالاً متنوعة، مثل الألبومين ومضادات الأجسام والأنزيمات. كما تتمتع بعدد من الفوائد الصحيّة المختلفة، وفقًا للموقع الإلكتروني لـ"مايو كلينك" في أمريكا.

وتأتي من بينها:

المساعدة في مكافحة الأمراض

تنظيم وظائف الجسم

بناء العضلات

نقل الأدوية والمواد الأخرى في جميع أنحاء الجسم

غني بالكالسيوم

تكمن أهمية الكالسيوم في بناء العظام، وتحسين صحة الأسنان، وتنظيم تقلّصات العضلات، وتحسين الدورة الدموية، بحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

مصدر جيد للبروبيوتيك

البروبيوتيك عبارة عن كائنات حية دقيقة موجودة في الأطعمة، مثل الزبادي والجبن الطري، والمكملات الغذائية. وتشمل فوائده ما يلي:

يُخفّف من آلام المعدة والأعراض الأخرى

يحدّ من الإسهال

يُساعد في الهضم

يساعد الأشخاص الذين يُعانون من داء "كرون"

يخفف الانتفاخ والغازات المرتبطة بمتلازمة القولون العصبي

يعالج عدوى الخميرة المهبلية والتهابات المسالك البولية

يقلّل أمراض اللّثة والتهابات الحلق ورائحة النفس الكريهة

ليس ذلك فحسب، وإنما يُعرف جبن "البارميزان" أيضًا بكونه مصدرًا خاليًا من اللاكتوز ومنخفض الدهون والكربوهيدرات.

البارميزان في الطعام

بكميات قليلة فقط، يمنح جبن "البارميزان" الطعام لمسة نهائية رائعة المذاق.. ويمكن إضافته لما يلي:

السلطات

الشوربات

أنواع المعكرونات المختلفة

أطباق الدجاج المختلفة

البيض المخفوق

فوائد الجبن

يحتوي الجبن على بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل الكالسيوم، والبروتين، وفيتامين "ب-12"، والزنك.

ويزيد معدل السعرات الحرارية في الأجبان الصلبة مقارنة بالأجبان الكريمية.

وتُعتبر الأجبان غنية بالدهون المشبعة، التي تزيد من نسبة الكوليسترول الضار LDL، ولكن بعضها يحتوي على نسبة أقل، وكلما ارتفعت الدهون، زادت السعرات الحرارية.

ورغم ارتفاع السعرات الحرارية، إلا أن الجبن الصلب مثل الشيدر يمكن أن يكون مفيداً للأسنان، حيث يتسبب باللعاب، ما يجعل الفم أقل حموضة، والأسنان أقل عرضة للتسوس.

وقد يكون من الأفضل استخدام الجبن كمحسِّن للنكهات، بإضافته لوجبات الطعام بدلاً من التركيز عليه.

لذلك لا تتردّد في الاستمتاع بالجبن، لكن احذر الإفراط في تناوله.