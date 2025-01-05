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مكروه بشدة رُغم أنّه مفيد.. إليك 3 نصائح تساعدك على ممارسة الجري

علوم وصحة
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يكره العديد من الأشخاص رياضة الجري، ولا يفاجئ ذلك المحرر التحريري السابق لقسم الصحة والعافية في شبكة CNN، ديفيد ألان.

وعند حديث زميلته، مادلين هولوكومب، عن تجربتها مع الجري عندما بدأت في ممارسته، قالت له: "أجد أن الأمر شاق وممل، وأشعر أنني أفشل فيه طوال الوقت لأنني بطيئة للغاية وألهث".

وتكتب مادلين قصصًا عن الصحة لشبكة CNN، وهي على دراية كبيرة بالعديد من الفوائد الصحية للجري.

مكروه بشدة رُغم أنّه مفيد.. إليك 3 نصائح تساعدك على ممارسة الجري
صورة لديفيد ألان في حديقة "بيدمونت" بأتلانتا. Credit: Austin Steele/CNN

ويعكس تقييم مادلين ما شعر به ألان عندما بدأ بممارسة الجري قبل 20 عامًا، وكيف يشعر العديد من الأشخاص تجاه هذه الرياضة.

والآن أصبحت الرياضة ممتعة بالنسبة له، كما أنّه تمكن من إنهاء العديد من سباقات الماراثون.

ويوفر ألان بعض النصائح التي سهّلت تجربته مع الركض.

رفيقك في الطريق

يستمتع بعض الأشخاص بالجري بمفردهم، ويفضل البعض الآخر قطع المسافات مع شريك أو مجموعة. 

وأكد ألان: "أحب كل ما هو مذكور سابقًا، وستكتشف ما يُشعِرك بأكبر قدر من المتعة أو التشتيت من خلال تجربة كل شيء".

يُعد قضاء الوقت مع صديق قديم أثناء الركض أمرًا رائعًا. وتعمل المجموعات المُنظَّمة على بناء مجتمع الركض، وهي موجودة في كل مكان حولك.

استمع إلى ما تحبه

عندما بدأ ألان بالجري بانتظام، كان ذلك أثناء إقامته في بانكوك، وهي ليست مدينة صديقة للجري، لذا كان يمارس هذه الرياضة على جهاز المشي في الطابق السفلي من مبنى شقته.

وأشار ألان إلى أنّ الشيء الوحيد الذي استمتع به في بداية رحلته مع الجري هو الجمع بين مجموعة من المقطوعات الموسيقية لتمضية الوقت.

وقال ألان: "أعلم أنّ بعض العدّائين سيقولون إنّ عدم الاستماع إلى شيء يجعلهم منسجمين مع أجسادهم، أو أنّ قضاء الوقت مع أفكارك أثناء الجري أمر ممتع. ولكن إذا كان الاستماع إلى مزيجك المفضل (من الموسيقى)، أو إلى بودكاست، أو الكتب، أو حتى الأفلام سيكون أكثر تسلية، فما عليك سوى القيام بذلك".

لا حاجة للسرعة

أخيرًا، نعود إلى ما ذكرته هولوكومب عن تجربتها كعدّاءة جديدة، وشعورها بالبطء وصعوبة التنفس الذي يساهم في زيادة كراهيتها تجاه الجري.

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وأكد ألان: "أولاً، مشكلة ضيق التنفس ستحل نفسها بنفسها، فكلما ركضت أكثر، كلما ستتمكن من الركض بشكلٍ أكبر. وسيطول الوصول إلى نقطة الإرهاق أكثر فأكثر. وهناك تقنيات مثل التناوب بين الجري والمشي والتي يمكن أن تكون مفيدة للمبتدئين".

وأما بالنسبة للبطء، فينصح ألان بعد الاهتمام بذلك الجانب.

وأوضح: "إذا ركضت بمفردك، فلا مشكلة على الإطلاق. وإذا ركضت مع آخرين وشعرت أنك تعيقهم، فابحث عن رفاق آخرين للركض في البداية على الأقل".

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