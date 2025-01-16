التوت الذهبي.. 4 فوائد رائعة لفاكهة "الحرنكش"

كيف يؤثر تناول كمية كافية من الفاكهة والخضار يوميًا على صحتك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتوفر التوت بألوان، وأشكال، ونكهات عديدة، بينما الأنواع الأكر شهرة تتمثل بالتوت الأسود، أو الأزرق، أو الأحمر.

لكن، يتوفر نوع آخر يُعرف بـ"التوت الذهبي" أو "الحرنكش".

ماذا نعرف عنه؟

يمتاز التوت الذهبي بشكله الكروي ولونه البرتقالي وقشرته الخارجية الرقيقة. ويمكن استهلاكه طازجًا، أو مُجففًا، أو إضافته للسلطات، أو حتى استخدامه في صناعة المرّبى.

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"مكتبة الطب الوطنية" في أمريكا أن الفاكهة تنمو أساسا في أمريكا الجنوبية. وتُزرع حاليًا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

يتراوح وزن حبّة واحدة من التوت الذهبي بين 4 و5 غرامات. وتزداد حموضة الفاكهة كلّما أصبحت أكثر نضوجًا.

ما فوائده؟

تتعدّد الفوائد الصحيّة التي تعود على جسم الإنسان جراء تناول التوت الذهبي، أو "الحرنكش"، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا، ومن بينها:

مُضادّ أكسدة

تعمل الكاروتينات الموجودة في حبّة الفاكهة كمُضادّ أكسدة قوي، حيث تحمي الجسم من الجذور الحرّة التي تُتلف الخلايا، وتسبب الأمراض.

وكشفت دراسات عديدة عن قدرة "الحرنكش" على مكافحة السرطان، وتحديدًا سرطان الرئة. كما وصفته دراسة أخرى بأنه قاتل مُحتمل لخلايا سرطان الفم.

مُضادّ للالتهابات

يتضمن "الحرنكش" مركبات "الويثانوليد"، وهي عبارة عن ستيرويد طبيعي يمكنه تقليل الالتهاب.

أوضح الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا أن إضافة الفاكهة لنظامك الغذائي يُساعد في تهدئة التهاب المفاصل، وآلام العضلات، وتعزيز الدورة الدموية.

إدارة مرض السكري

يحتوي "الحرنكش" على مركبات تُبطّئ من استهلاك الجسم للسكريّات البسيطة من الكربوهيدرات. وتمنع هذه الوتيرة من اندفاع السكر غير المرغوب به في مجرى الدم.

غني بالفيتامينات والمعادن

تحتوي الفاكهة على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمّة لجسم الإنسان. وتشمل ما يلي:

فيتامين "ب-1"

فيتامين "ب-2"

فيتامين "ب-3"

فيتامين "سي"

فيتامين "هـ"

حديد

فوسفور

وتشمل أيضًا البوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، وفيتامين "د"، والبروتين، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي لـ"وزارة الزراعة الأمريكية".

وحذّر الموقع الإلكتروني "Cleveland Clinic" في أمريكا من تناول الفاكهة قبل نضوجها خاصة أنّها تحتوي على مادة "السولانين" السامة. وقد تُسبب بدورها الإسهال، والقيء، وصعوبة التنفس، وتباطؤ النبض. ويُمكن أن تؤدي للوفاة في حال تناولها بجرعات عالية.