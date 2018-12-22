الأكثر مشاهدة في 2018.. ستايل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نستعرض لكم مقتطفات من أبرز الأخبار والتغطيات في مجال الموضة والحياة العصرية التي حظيت بأكثر المشاهدات في عام 2018.

5- ما علاقة الفتيات بغرف نومهن؟ مصورة لبنانية أمريكية تبرز ذلك

من طاولات تتبعثر عليها مساحيق التجميل إلى جدرانٍ تتزيّن بصور عارضات الأزياء، أو الخربشات، تقوم المصورة اللبنانية الأمريكية، رانيا مطر، في مشروع "الفتاة وغرفتها"، بالدخول إلى عالم المراهقات وغرف نومهن، لالتقاط تجاربهن العالمية بغض النظر عن موقعهن الجغرافي.

4- ما لم يشاهده العالم في الزفاف الملكي.. ماذا خبأت ميغان ماركل في فستانها؟

قد نكون جميعنا شاهدنا زفاف العام الملكي منذ عدة أشهر، وركزنا في تفاصيل فستان دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ومكياجها، وطرحتها، وباقة ورودها.. ولكن، بقي أحد الأسرار مخفياً عن العالم حتى الآن: "الشيء الأزرق".

3- بالصور.. الهند تستعد لرفع الستار عن أطول تمثال في العالم

وأخيراً.. رفعت الهند الستار عن أطول تمثال في العالم، الذي يجسد شخصية الزعيم السياسي والمشهور، ساردار فالابهاي باتل. ويُشار إلى أنه كان قد كافح في سبيل الحرية، ما أدى إلى استقلال الهند عن الحكم الاستعماري البريطاني، في العام 1947.

4- بالصور..هذا ما يتركه الضيوف خلفهم بغرف النوم في الفنادق

قد تكون غرفة فندقٍ غادر نزيلها للتو أمراً عادياً، ولكن ليس بالنسبة للمصورة الفوتوغرافية جوليا ديني، التي تُعتبر هذه المساحات الخالية فرصةً لاستكشاف الآثار التي يتركها الضيوف وراءهم بعد قضاء ليلة في فندق ما، وذلك عبر سلسلتها الفوتوغرافية "Left Behind" أو (ما يتركون خلفهم).

5- تعرّف إلى "أقوى" النساء في العالم بصور جريئة

من غلوريا شتاينم التي قادت الحركة النسوية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، إلى مارثا ستيوارت التي صنعت من التلفاز منزلاً لها، حتى أصبحت أحد أهم الشخصيات التلفزيونية في التاريخ، هؤلاء النساء لسن سوى "نقطة" في بحر شخصيات المصورة الفوتوغرافية سوزان وود.