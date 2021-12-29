نشر الأربعاء ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- على غرار سابقاتها، كانت السنة الثانية من الجائحة صعبًة وغريبًة من نواحٍ عدة، إلا أنّ العالم تعايش خلال عام 2021 مع فيروس كورونا على نحو أفضل من 2020.

وعادت الحياة إلى الصناعات الإبداعية، فنُظّمت المعارض الفنية، وأُقيمت الحفلات، مثل حفل "ميت غالا"، وعروض أزياء، وحفلات موسيقية، واستعادت السجادة الحمراء رونقها.

ليس هذا فقط، إذ فتحت صالات العرض، ودور السينما، والمسارح، أبوابها ببطء، لتذكيرنا بمدى قيمة ثقافة الحياة الواقعية.

فيما يلي بعض أبرز المحطات الثقافية التي لوّنت عام 2021

نجوم الأزياء بحفل تنصيب رئيس الولايات المتحدة

أشادت اختيارات الملابس في هذا الحدث بالموضة الأمريكية. Credit: Joe Raedle/Getty Images

بدا حفل التنصيب الرئاسي في الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني، مختلفًا عمّا اعتدنا عليه في السنوات السابقة، ليس فقط لجهة ارتداء الجميع للكمامات. فقد أُلغِي العرض الاحتفالي، وأقيم حفل افتتاح حضره النجوم افتراضيًا، ولم يحضر الرئيس السابق دونالد ترامب، في ازدراء تاريخي نادر.

رغم ذلك، شهد الحفل الكثير من الأحداث لا يسعنا إلا تذكّرها، لا سيّما الأزياء التي طبعت هذا الحفل.

صُمّمت الكمامات الواقية بإتقان كبير، واتخذت القفازات الصوفية طابعًا كوميديًا للغاية، أما الملابس فطغت عليها الألوان الزاهية لا سيّما الأرجواني منها.

واحتفت خيارات الأزياء بالمصممين الأمريكيين. فقد ارتدى كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائب الرئيس كامالا هاريس، والسيدة الأولى جيل بايدن تباعًا من تصاميم رالف لورين، وكريستوفر جون روجرز، وألكسندرا أونيل.

كما سلّط الحفل الضوء على نجوم الموضة غير المتوقّعين، بينهم أماندا جورمان، أصغر شاعرة في التاريخ، أسرت العالم عند إلقائها قصيدة "The Hill We Climb" مرتديًة معطف لونه أصفر نابض بالحياة، وعصابة رأس من الساتان الأحمر اللون، لعلامة "برادا" التجارية، وقناعًا أحمر متجانس مع زيّها.

أغلفة مجلات رائدة

أصبح إليوت بيج أول رجل متحول جنسيًا يزين غلاف مجلة تايم Credit: Courtesy TIME

وسط تنامي حضور المتحوّلين جنسيًا، والمحاسبة المستمرة على الظلم العنصري اللاحق بهم، عرضت المجلات الرئيسة شخصيّات أكثر تباينًا على أغلفتها خلال عام 2021.

وأصبح إليوت بيج أول رجل متحوّل جنسيًا يظهر على غلاف مجلة "تايم".

وتضمّن عدد "سويم سوت ايشو" الشهير من مجلة "سبورتس إلسترايتد" الرياضية تمحور حول الجماعة، وأفرد 3 أغلفة منفصلة، ظهرت على كل منها تباعًا، ميغان ذا ستاليون، ونجمة التنس نعومي أوساكا، وعارضة الأزياء لينا بلوم، أول مغنية راب، وأول رياضية ذات بشرة سمراء، وأول امرأة متحولة جنسياً على التوالي تتصدر غلاف النسخة السنوية.

انتهاء معركة الوصاية على بريتني سبيرز

تحررت بريتني سبيرز من فترة الوصاية عليها التي استمرت 13 عامًا بعد سنوات من المعارك القانونية. Credit: Valerie Macon/AFP/Getty Images

عادت بريتني سبيرز إلى الأضواء عام 2021، لكن ليس عبر موسيقاها.

إذ جدّد الفيلم الوثائقي بعنوان "Framing Britney Spears" من إنتاج صحيفة نيويورك تايمز والصادر في فبراير/ شباط الماضي، الانتباه إلى حركة #FreeBritney (حرروا بريتني) المستمرة، من خلال تسليط ضوء جديد على وصاية والد المغنية، جيمي سبيرز، على ممتلكاتها.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنهى قاض من لوس أنجلوس الترتيب القانوني الذي استمر 13 عامًا، وصفته سبيرز على إنستغرام بأنه "أفضل يوم على الإطلاق".

بيع العمل الفني الرقمي الخاص بالفنان Beeple بـ 69 مليون دولار كرمز غير قابل للاستبدال

يتكون أول عمل فني يباع كرمز غير قابل للاستبدال في مزاد كبير من 5،000 صورة رقمية تم إنشاؤها على مدار 13 عامًا. Credit: Beeple/Christies

في شهر مارس/ آذار الماضي، دخل الفنان مايك وينكلمان، المعروف باسم Beeple، التاريخ من خلال بيع عمل فني افتراضي كرمز غير قابل للاستبدال (NFT)، يستخدم تقنية "البلوك تشين" للتحقق من ملكية الأصول الرقمية، وذلك مقابل أكثر من 69 مليون دولار، في مزاد عبر الإنترنت أجرته دار "كريستيز" للمزادات.

وكان العمل الفني الذي يحمل عنوان "Everydays: The First 5000 Days" عبارة عن مجموعة من 5،000 صورة أنتجها وينكلمان على مدار 13 عامًا. ويُعد هذا العمل أول رمز غير قابل للاستبدال (NFT) رقمي بحت يعرض على الإطلاق في دار مزادات كبرى. صنّف هذا المبيع Beeple بين الفنانين الأحياء الأكثر قيمة، ومهّد الطريق لإثارة هذه الرموز غير القابلة للاستبدال ضجًة في عالم الفن.

ملحمة "حذاء الشيطان" من ليل ناس إكس

"حذاء الشيطان" من ليل ناس إكس، والذي يحتوي كل منها على قطرة دم بشري Credit: MSCHF

أثار مغني الراب الأمريكي ليل ناس إكس، ضجة في مارس/ آذار الماضي، عندما أطلق حذاء رياضيًا أطلق عليه اسم "حذاء الشيطان"، تميّز بنجمة خماسية برونزية، وصليب مقلوب، وقطرة من دم بشري حقيقي. وهذا الحذاء ليس إلا نسخة معدلة من نموذج أحذية علامة "نايكي" Nike Air Max 97، وثمرة تعاون بين مغني الراب ومجموعة MSCHF الفنية، مقرّها نيويورك.

وبيعت جميع الأحذية ذات الإصدار المحدود، وعددها 666، بسعر 1018 دولار أمريكي، في أقل من دقيقة. ثم تدخلت علامة الملابس الرياضية "نايكي" ونأت بنفسها عن التصميم المثير للجدل، ثم رفعت دعوى قضائية فيدرالية ضد مجموعة MSCHF لانتهاكها علامة تجارية.

ووافقت المجموعة الفنية في النهاية على إصدار استدعاء للأحذية الرياضية وإعادة الأموال بالكامل للعملاء.

كلوي تشاو دخلت التاريخ بحفل الأوسكار

أصبحت كلوي تشاو أول امرأة ذات بشرة ملونة تفوز بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز الأوسكار. Credit: Matt Petit/A.M.P.A.S./Getty Images

في أبريل/ نيسان الماضي، أصبحت كلوي تشاو أول امرأة من أصل آسيوي، وأول امرأة ذات بشرة ملونة، تفوز بجائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز الأوسكار عن فيلمها "Nomadland"، وهو دراما عن المتقاعدين الأمريكيين الذين يتابعون العمل الموسمي أثناء العيش خارج شاحناتهم.

وهي ثاني امرأة تحصل على هذه الجائزة، التي سبقتها إليها كاثرين بيجلو عن فيلم "Hurt Locker" عام 2010.

الحنين إلى الأميرة ديانا يأخذ آفاقًا جديدة

استمر الحنين إلى الأميرة ديانا في عام 2021 بفضل الذكرى السنوية، ومقابلة مدوّية وفيلم جديد عن حياة الأميرة الراحلة Credit: STR/AFP/Getty Images

أعاد الموسم الرابع من مسلسل "The Crown" إشعال الهوس الجماعي باللايدي ديانا العام الماضي، لكن افتتان العالم بالأميرة الراحلة وصل إلى مستويات غير مسبوقة عام 2021.

وكان من أبرزها مقابلة أوبرا مع الأمير هاري وميغان المدوّية، التي أثارت مقارنات جديدة بين دوقة ساسكس ووالدة زوجها الراحلة، وكذلك عرض فستان زفاف ديانا الأسطوري في منزلها السابق في قصر كنسينغتون، في يونيو/ حزيران الماضي.

في يوليو/تموز كشف النقاب عن تمثال جديد في Sunken Garden في قصر كنسينغتون في لندن، بمناسبة عيد ميلادها الذي كان ليكون الستين لو بقيت على قيد الحياة.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، صدر فيلم "سبنسر" وسط إشادة من النقاد لأداء الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت فيه دور البطولة.

الرياضي توم دالي يعيد لحرفة الكروشيه مجدها

انتشرت تصاميم الكروشيه من قبل الغواص البريطاني توم دالي بسرعة كبيرة خلال الألعاب الأولمبية Credit: Antonio Bronic/Reuters

كانت الألعاب الأولمبية مصدرًا للتسليًة كنا نحتاجها بشدة وسط الجائحة، لكن الإلهاء الألطف على الإطلاق كان من الغواص البريطاني الحائز على الميدالية الذهبية في الغوص المتزامن توم دالي.

فقد استعان بهوايته حياكة الصوف والكروشيه ليتخطى ضجر الإقفال العام، في مارس/ آذار 2020. وأسر القلوب عندما ظهرت صورة له على الإنترنت يحيك خلالها سترةً بين الفعاليات الأولمبية. كما ظهرت له صورة أخرى وهو يحيك سترة من الصوف بينما يشاهد زملاؤه المتنافسين بجانب المسبح.

وهذا الشهر، حوّل الأولمبي هوايته إلى عمل تجاري من خلال إطلاق مجموعته الخاصة من أطقم الحياكة، تحت عنوان Made with Love by Tom Daley.

الإعلان عن مواقف سياسية واجتماعية بحفل ميت غالا

عاد حفل "ميت غالا" بعد توقف لمدة عام، حيث استغل ضيوف مثل أليكساندريا أوكاسيو كورتيز الحدث للإدلاء بتصريحات سياسية Credit: Kevin Mazur/MG21/Getty Images

استخدم العديد من مشاهير الصف الأول حفل ميت غالا الذي أقيم بشهر سبتمبر/أيلول كمنصة للتعليقات السياسية والاجتماعية، من دون الحاجة إلى قول كلمة واحدة.

على سبيل المثال سارت عارضة الأزياء الشهيرة كارا ديليفين على السجادة الحمراء مرتدية سترة واقية من الرصاص بيضاء اللون، نقش عليها شعار "Peg the Patriarchy" الذي يناهض النظام الأبوي، من تصميم علامة ديور.

ومع ذلك، أكثر فستان أثار ضجة يعود تصميمه للعلامة التجارية Brother Vellies، وارتدته النائبة في الكونغرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، حيث كتب على خلفيته البيضاء اللون باللون الأحمر القاني "Tax the Rich"، أي افرضوا الضرائب على الأغنياء.

تغليف قوس النصر في باريس بالقماش

كان تغليف قوس النصر بالقماش رؤية حلم بها الفنانين الراحلين كريستو وجين-كلود Credit: Benjamin Loyseau/Christo and Jeanne-Claude Foundation

خلال فصل الخريف، ولمدة 16 يومًا تمّت تغطية قوس النصر الباريسي بالقماش.

لقد كان عملاً فنيًا سريع الزوال من قبل الثنائي كريستو وجين-كلود، والذي اكتمل بعد أكثر من عام بقليل من وفاة الفنان كريستو عن عمر 84 عامًا.

وتضمن التركيب، بعنوان "L'Arc de Triomphe، Wrapped" بالإنجليزية، إخفاء نصب الشانزليزيه الأيقوني بـاستخدام 25 ألف متر مربع من القماش الفضي القابل لإعادة التدوير، جنبًا إلى جنب مع 3000 متر من الحبال الحمراء اللون لربط القماش ببعضها البعض.

وبدأ الزوجان كريستو وجين كلود في تحويل الأماكن العامة إلى أعمالهما الفنية الشهيرة منذ عام 1961.