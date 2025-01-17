فنانة رقمية سعودية تتخيل ما سيبدو عليه العيش داخل كهوف العلا

في جدة.. هذه السعودية تتولى مسؤولية "أهم يوم" في حياة كل امرأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتع المملكة العربية السعودية بمعالم طبيعية جذّابة وتشكيلات جيولوجية مثالية للزوار الذين يريدون إشباع رغبتهم في الاستكشاف، والاستجمام بين الطبيعة بمنأى عن متطلبات الحياة اليومية.

ولكن ماذا لو كان بإمكاننا أخذ الاستجمام إلى مستوى آخر والسكن داخل هذه التشكيلات الصخرية المهيبة؟

تستكشف الفنانة الرقمية السعودية، منى عبدالله القويز، هذا المفهوم عبر سلسلة من الصور التي تتخيل مختلف المعالم الصخرية السعودية كملاذ أنيق شبيه بالفنادق الراقية ومدمج بين الطبيعة في الوقت ذاته.

وجسّدت الفنانة السعودية، وهي مهندسة تصميم داخلي أيضًا، رؤيتها عبر استخدام تقنيات الفن الرقمي والذكاء الاصطناعي.

تجمع الفنانة، منى القويز، بين الخبرة العلمية والتقنيات الحديثة لخلق تصاميم فريدة تعكس الهوية والثقافة مع لمسة من الابتكار. Credit: Mona Algwaiz

وقالت القويز في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "تمثلت الفكرة بتصميم أماكن إقامة تقدم تجربة فريدة، وتنسجم مع البيئة المحيطة، لتعكس جمال الطبيعة بطريقة حديثة وفنية".

ملاذ بين الكهوف

شكّلت طبيعة المملكة العربية السعودية مصدر إلهام الفنانة السعودية. Credit: Mona Algwaiz

استلهمت القويز هذه الأعمال من مواقع طبيعية استثنائية تُعرف بها المملكة، مثل كهوف العلا، وصحراء النفود، وواحاتها الخلابة.

وأوضحت الفنانة السعودية: "مصدر الإلهام الرئيسي هو جمال الطبيعة السعودية وتراثها الغني. تأثرت بشكل كبير بالمواقع الطبيعية الجميلة مثل كهوف العلا، بتكويناتها الصخرية الفريدة، والتفاصيل التي تحكي قصصًا عبر الزمن".

شكلت كهوف محافظة العلا أحد مصادر الإلهام. Credit: Mona Algwaiz

وتأخذ الطبيعة دورًا محوريًا في هذا المشروع، ويتجسد ذلك في تفاصيل أنيقة مثل غرفة النوم الموضوعة بين الجدران الصخرية للكهوف، وقطع الأثاث ترابية اللون التي لا تطغى على الطبيعة الجيولوجية للمكان، والسلالم التي تبدو وكأنها امتداد للتشكيلات الصخرية، بالإضافةً إلى المناطق التي تسمح بدخول الضوء الطبيعي.

صورة تخيلية لمجلس أنيق بين التشكيلات الصخرية. Credit: Mona Algwaiz

وشرحت الفنانة السعودية قائلة: "حاولت خلق تناغم بين البيئة المحيطة والمساحات المعمارية عبر استخدام التفاصيل الطبيعية التي تشبه الصخور ومواد من الطبيعه لتعزيز الشعور بالانسجام مع المكان، مع إضافة عناصر معمارية تُظهر جماليات التصميم العصري من دون المساس بجمال الطبيعة".

العمارة كجزء من الطبيعة

يتمتع الأثاث بألوان ترابية وفاتحة بحيث لا يطغى على الطبيعة الصخرية للمكان. Credit: Mona Algwaiz

وتشارك القويز إبداعاتها المتنوعة مع أكثر من 38 ألف متابع عبر موقع "إنستغرام".

وعبّر متابعوها عن استلهامهم برؤيتها المعمارية، كما أعرب البعض منهم عن رغبتهم في بناء هذه التصاميم على أرض الواقع، بينما تساءل آخرون عمّا إذا كان المكان الخيالي الذي ابتكرته حقيقيًا.

Credit: Mona Algwaiz

ويمثل كل مشروع بالنسبة للفنانة السعودية فرصة لإعادة التفكير في المفاهيم التقليدية، وابتكار حلول جديدة تجمع بين الفن، والعمارة، والتكنولوجيا، والاستدامة.

وأكّدت القويز: "كان الهدف أن تتحول العمارة إلى جزء من الطبيعة، وليس مجرّد إضافة إليها، ما يخلق تجربة بصرية مميزة تنقلك إلى عالم خيالي يتناغم مع الواقع".