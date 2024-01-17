في السعودية.. مصور يوثق قطًا رمليًا ظريفًا تندر رؤيته بالطبيعة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت محظوظًا بما فيه الكفاية لرصد قطٍ رملي في صحاري المملكة العربية السعودية، فمن الطبيعي أن تتأثر، إذ يبدو ككائنٍ ضعيف لا قوة له.

ولكن لا تنخدع بمظهره الظريف، إذ قد يتمتع بقدرات تكيّف تساعده في بيئته.

يستوطن القط الرملي المناطق الرملية. Credit: @m_a_alshawi

ووفقًا لما كتبه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، يتميز هذا الحيوان الذي يستوطن المناطق الرملية، بـ"قدرة عالية" على التكيف مع نقص الماء والغذاء.

رصد المصور محمد الشاوي هذا الحيوان صدفةً في المملكة العربية السعودية قبل عدّة أعوام. Credit: @m_a_alshawi

وعلاوةً على ذلك، يُعتقد بأنّه النوع الوحيد من القطط القادر على تحمّل البيئات الصحراوية الحارّة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لمبادرة السعودية الخضراء عبر منصة "إكس"، كما أنّه صياد ليلي ماهر يحبّ العزلة، والتخفي، ولا تترك أقدامه أي أثر تقريباً، لذلك نادراً ما يُشاهد في الطبيعة.

يتميز هذا الحيوان بقدرته العالية على التكيّف مع نقص الماء والغذاء. Credit: FRANCK FIFE / Contributor

وتمكن المصور السعودي، محمد الشاوي، وهو من منطقة بريدة، من توثيق هذا الكائن المحب للعزلة في المملكة قبل 7 أعوام تقريبًا.

وقال الشاوي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "القط الرملي من الحيوانات الخجولة التي لا تظهر للناس إلا نادرًا، وهو شديد الحذر.. كان ظهوره أمامي بمحض الصدفة".

نادراً ما تتم مشاهدته في الطبيعة. Credit: @m_a_alshawi

ولم يبق القط أمام المصور إلا لدقيقتين قبل عودته إلى داخل جحره المظلم.

ورأى المصور السعودي أنّ جمال القط يُعتَبَر من جوانبه المثيرة للاهتمام، ويتميز جسمه بلونه الرمادي المصفر، وعلى أطرافه خطوط عريضة، بحسب ما ذكره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

يتغذى هذا القط على القوارض، والزواحف، والطيور. Credit: HASSAN AMMAR / Stringer

وأكّد المصور: "أتمنى إدراك أهمية وجود هذه الكائنات في بيئتنا، والحفاظ عليها لتبقى البيئة الصحراوية بخير".

ويتغذى القط الرملي وهو حيوان ليلي على القوارض، والزواحف، وعدوه الأول في الطبيعة هو الإنسان، ومن ثم العقبان، وطيور البوم، والضباع.والطيور، وفقًا لما ذكره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية،

يعيش قط الرمال في المناطق الصحراوية الرملية عبر أفريقيا، وآسيا الوسطى، وشبه الجزيرة العربية، بحسب هيئة البيئة - أبوظبي. Credit: @m_a_alshawi

ويهتم الشاوي بتوثيق المعالم الطبيعية، والحيوانات البرية، حيث بدأت رحلته مع التصوير الفوتوغرافي قبل 25 عامًا تقريبًا بالكاميرات القديمة التي تطلّبت تحميض الصور.