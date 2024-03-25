رسالة حب إلى سوريا.. هكذا أصبح مطعم صغير في دبي الأفضل في الشرق الأوسط

مطعم يغرق بـ"ظلام دامس" في دبي.. ماذا فعل هذا الثنائي الرومانسي؟

قد يفاجئك هذا المكان.. ماذا يوجد خلف هذا الباب السري في متجر تسجيلات بدبي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما كان محمد أورفلي طفلاً، كانت وجبته المفضلة خلال اليوم هي وجبة الفطور الصباحية. وفي منزل عائلته بمدينة حَلَب في سوريا، كان جده يحضّر طبق "تريت باللبن"، وهو عبارة عن عجة مع كرات اللحم تُقدم فوق الزبادي بالثوم. ويمكن تناول وجبة الطعام هذه مع الخبز الدافئ.

وقال أورفلي: "لدي الكثير من الذكريات عن الطعام، ولكن أعتقد أنّ هذه هي الأفضل على الإطلاق".

ولطالما شكّل الطعام والعائلة أولوية بالنسبة لأورفلي، ويتجسّد ذلك الآن أكثر من أي وقتٍ مضى، إذ يُدير مطعم "أورفلي بروز" مع شقيقيه الأصغر منه، في مدينة دبي بدولة الإمارات.

وافتُتِح المطعم في عام 2021، حيث تُعتبر قائمة الطعام الخاصة بالأشقاء الثلاثة بمثابة رسالة حب إلى جذورهم السورية، وتقاليد الطهي التي تربّوا عليها، وهي ممزوجة بالنكهات العربية والمتوسطية المعاصرة.

ويشغل محمد، وهو طاهٍ تلفزيوني سابق، منصب رئيس الطهاة، في حين يقف شقيقاه، وسيم، وعمر، وراء الحلويات المميزة بالمطعم.

وأكّد أورفلي: "نحن نتحدث عن الطعام، ونحب الطعام، والأشخاص الذين يحبون الطعام".

الأشقاء الثلاثة خارج مطعمهم في مدينة دبي الإماراتية. Credit: Orfali Bros Bistro

وليس الأشقاء هم من يحبون أطباقهم فقط، بل الهيئات المخصصة لتقديم الجوائز أيضًا.

وللعام الثاني على التوالي، حصل المطعم على لقب أفضل مطعم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لقائمة "50 Best"، إضافةً لحصده موقعًا ضمن قائمة أفضل 50 مطعمًا في العالم لعام 2023، وجائزة "بيب غورماند" التابعة لدليل "ميشلان"، والتي تُمنح للمطاعم التي تقدم أطباقًا عالية الجودة بأسعارٍ معقولة.

قائمة طعام متعددة الثقافات

فاز المطعم بلقب أفضل مطعم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفقًا لقائمة Best 50 للعام الثاني على التوالي. Credit: Orfali Bros Bistro

غادر أورفلي سوريا في عام 2006، وانتقل إلى دبي بعد عام، وتبعه شقيقاه لاحقًا.

ورغم أنّ مطعم "أورفلي بروز" يرتكز على النكهات السورية، إلا أنّه يقدم ما يُشير إليه أورفلي بـ"مطبخ دبي"، وهو لا يعادل الطعام الإماراتي، بل تعديلات لتقاليد الطهي العالمية مع تفضيلات الأذواق العالمية.

وهذه طريقة تسمح للأشخاص من مئات الخلفيات والأذواق المختلفة بالاستمتاع بتناول وجبةٍ طعام مع بعضهم البعض.

وتنبع العديد من المأكولات التي تتضمنها قائمة الطعام، من تجارب طفولة أورفلي، باستخدام المكونات التقليدية ولكن "المُعاد ابتكارها بطريقةٍ مختلفة"، بحسب ما ذكره.

وعلى سبيل المثال، تجمع واحدة من أطباق المطعم الشهيرة، واسمها "?Guess What"، بين سلطة الفتوش اللبنانية، والسلطة اليونانية، وحساء "جازباتشو" (حساء إسباني بارد) في طبقٍ واحد.

ويقدم طبق "shish barak a la gyoza" لمسة آسيوية لزلابية اللحم الشامية التقليدية، المغطاة بزيت السجق، وهو مستوحى من النكهات الحرّاقة لمقاطعة سيتشوان الصينية.

مشهد طعام آخذ بالازدهار

صورة لواحدة من أطباق المطعم الشهيرة، واسمها Umami Eclair. Credit: Orfali Bros Bistro

وحتى فترةٍ قريبة، هيمن الطهاة المشاهير ومطاعم الامتيازات العالمية على مشهد المطاعم في دبي.

ولكن المطاعم المحلية والمستقلة "آخذة بالازدهار" الآن، بحسب ما قالت مؤسسة موقع "FooDiva" لمراجعات المطاعم في دولة الإمارات، سامانثا وود، وهي مقيمة في دبي منذ 25 عامًا.

وتجسد المفاهيم التي يقودها الطهاة، مثل مطعم "أورفلي بروز" ذلك، وفقًا لها.

وأصبحت هناك حركة متنامية لتناول المنتجات المحلية في دبي، وهي حركة عزّزتها جائحة "كوفيد-19" التي اثّرت سلبًا على التجارة العالمية.

وأشارت وود إلى أن العديد من المطاعم دمجت ذلك في قوائم الطعام الخاصة بها.

وبالنسبة لها، يستحضر مفهوم "مطبخ دبي" فكرة بوتقة تنصهر فيها مختلف الثقافات لكل مطبخ في العالم.

ولكنها أكّدت أنّ مطعم "أورفلي بروز" يميّز نفسه عن مطابخ الانصهار (fusion cuisine) من خلال "عرض تأثيرات الطبخ من سوريا والجيران الإقليميين بطريقةٍ حديثة، وحيثما أمكن، مع مكونات محلية".

وألهم نجاح مطعم "أورفلي بروز" الثلاثي للبدء في مشروع ثانٍ يُدعى "Three Bros"، وهو مطعم لشطائر البرغر بجوار مطعمهم الحالي.

ولكن بصرف النظر عمّا يقوم به الأشقاء الثلاثة، تبقى العائلة هي الخيط المشترك الذي يُميّز أسلوب طبخهم.

وشرح أورفلي: "نحن نبني علاقة بيننا وبين الضيوف، ونحولها لرابط عائلي"، مضيفًا: "الأمر لا يتعلق بإدارة شركة عائلية، بل يشعر الأشخاص الذين يأتون إلينا وكأنهم في وطنهم، ويشعرون بأنهم جزء من العائلة".