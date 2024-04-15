أم الحيش.. سعودي يوثق جمال بحيرة "تائهة" في أعماق الربع الخالي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعدّ صحراء الربع الخالي أكبر صحراء متصلة الامتداد في العالم، بمساحة تُقدر بنحو 650 ألف كيلومتر مربع، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وقد يكون من السهل تخيل أنّ هذه الصحراء، وتقع نسبة 80% منها في المملكة العربية السعودية، عبارة عن تراب وكثبان رملية فقط.
وأكّد الباحث المهتم بالربع الخالي، ناصر بن علي الوهبي، في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية أن "صحراء الربع الخالي تتضمن الكثير من المعالم الطبيعية والجيولوجية التي تميزها عن بقية مناطق المملكة، من الينابيع الكبريتية، والواحات، والدحول (الكهوف في اللهجة المحلية)، وغيرها".
ومن المعالم الرائعة التي تحتضنها هذه الصحراء، والتي تمكّن الوهبي من توثيقها خلال إحدى رحلاته، هي بحيرة أم الحيش، والتي "تعكس منظرًا أخّاذًا بين كثبان الرمال الذهبية"، وفقًا لما أوضحه.
وهذه البحيرة، التي وصفها الوهبي بـ"جوهرة تائهة في أعماق الربع الخالي"، تزداد جمالاً بمياهها المتلألئة التي تحيط بها النباتات.
ورأى السعودي، الذي يشارك مغامراته بين أركان صحراء الربع الخالي عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ التباين الطبيعي بين المياه والرمال ربّما أثار انتباه مستخدمي الإنترنت.
ورُغم جمالها الجذاب، إلا أنّ الرحالة الخبير يحذر من زيارة هذا المعلم الطبيعي من دون أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، ومرافقة الخبراء، إذ أنّ البحيرة تبعد عن أقرب طريق مُعبَّد مسافة 480 كيلومترّا تقريبًا.
واستكشف الوهبي صحراء الربع الخالي لأكثر من 30 عامًا، وهو لا يزال يشعر بالدهشة في كل زيارة يقوم بها، معتبرًا أن صحراء الربع الخالي "لا تزال محاطة بالغموض والإثارة نظرًا لقلّة روادها، وخطورة مسالكها".