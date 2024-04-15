أم الحيش.. سعودي يوثق جمال بحيرة "تائهة" في أعماق الربع الخالي

"أعجوبة".. سعوديان يرصدان أرضًا "انشقّت" إلى نصفين في تبوك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعدّ صحراء الربع الخالي أكبر صحراء متصلة الامتداد في العالم، بمساحة تُقدر بنحو 650 ألف كيلومتر مربع، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقد يكون من السهل تخيل أنّ هذه الصحراء، وتقع نسبة 80% منها في المملكة العربية السعودية، عبارة عن تراب وكثبان رملية فقط.

يزور الباحث السعودي ناصر بن علي الوهبي صحراء الربع الخالي باستمرار. Credit: nasser alwahbi

وأكّد الباحث المهتم بالربع الخالي، ناصر بن علي الوهبي، في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية أن "صحراء الربع الخالي تتضمن الكثير من المعالم الطبيعية والجيولوجية التي تميزها عن بقية مناطق المملكة، من الينابيع الكبريتية، والواحات، والدحول (الكهوف في اللهجة المحلية)، وغيرها".

تحتضن هذه الصحراء معالم عديدة، ومنها بحيرة أم الحيش. Credit: nasser alwahbi

ومن المعالم الرائعة التي تحتضنها هذه الصحراء، والتي تمكّن الوهبي من توثيقها خلال إحدى رحلاته، هي بحيرة أم الحيش، والتي "تعكس منظرًا أخّاذًا بين كثبان الرمال الذهبية"، وفقًا لما أوضحه.

وثّق السعودي هذه البحيرة في شتاء عام 2022. Credit: nasser alwahbi

وهذه البحيرة، التي وصفها الوهبي بـ"جوهرة تائهة في أعماق الربع الخالي"، تزداد جمالاً بمياهها المتلألئة التي تحيط بها النباتات.

تقع 80% من مساحة الربع الخالي في المملكة العربية السعودية. Credit: nasser alwahbi

ورأى السعودي، الذي يشارك مغامراته بين أركان صحراء الربع الخالي عبر صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ التباين الطبيعي بين المياه والرمال ربّما أثار انتباه مستخدمي الإنترنت.

صورة ساحرة لمياه البحيرة. Credit: nasser alwahbi

ورُغم جمالها الجذاب، إلا أنّ الرحالة الخبير يحذر من زيارة هذا المعلم الطبيعي من دون أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، ومرافقة الخبراء، إذ أنّ البحيرة تبعد عن أقرب طريق مُعبَّد مسافة 480 كيلومترّا تقريبًا.

Credit: nasser alwahbi

واستكشف الوهبي صحراء الربع الخالي لأكثر من 30 عامًا، وهو لا يزال يشعر بالدهشة في كل زيارة يقوم بها، معتبرًا أن صحراء الربع الخالي "لا تزال محاطة بالغموض والإثارة نظرًا لقلّة روادها، وخطورة مسالكها".