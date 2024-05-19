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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصد مطعم تاكو صغير وبسيط في المكسيك، يتمتع بقائمة تشمل أربع وجبات فقط، نجمة من دليل "ميشلان" الشهير.

كان مطعم "Taquería El Califa de León"، الواقع في حي سان رافاييل بمكسيكو سيتي، من بين المؤسسات التي حصلت على نجمة أو نجمتين في أول دليل "ميشلان" للمكسيك، والذي نُشر في الأسبوع الماضي.

صورة للشيف أرتورو ريفيرا مارتينيز أثناء إعداد التاكو في مطعم "Taqueria El Califa de Leon" بمكسيكو سيتي. Credit: Silvana Flores/AFP/Getty Images

وجعله ذلك أول كشك تاكو مكسيكي يحصل على هذا الشرف.

وحصل الشيف أرتورو ريفيرا مارتينيز، الذي خدم الزبائن في المطعم منذ عِقدين على الأقل، على سترة الشيف البيضاء الشهيرة أثناء تقديم شطائر التاكو الشهيرة خاصته الأربعاء.

وقال ريفيرا مارتينيز لوكالة "أسوشيتد برس": "السر يكمن في بساطة التاكو لدينا".

وأوضح قائلاً: "إنّها لا تحتوي إلا على خبز التورتيلا، والصلصة الحمراء أو الخضراء، وهذا كل ما في الأمر، إلى جانب جودة اللحوم".

واحدة من زبائن المطعم البسيط في المكسيك. Credit: Silvana Flores/AFP/Getty Images

ومطعم "Taquería El Califa de León"، الذي يبلغ عرضه 3 أمتار تقريبًا، موجود منذ أكثر من 50 عامًا، ويشتهر بتاكو "جاونيرا"، الذي سُمِّي تيمنًا بمصارع الثيران المكسيكي رودولفو جاونا.

وأفاد بيان عن المطعم في موقع دليل "ميشلان" عبر الإنترنت: "قد يكون مطعم التاكو مجرَّدًا مع مساحة تكفي لعددٍ قليل من الرواد للوقوف عند المنضدة، لكن ابتكاره، أي تاكو غاونيرا، استثنائي".

يمكن السر في بساطة الوجبات، وفقًا للشيف. Credit: Silvana Flores/AFP/Getty Images

وأضاف البيان: "تُطهى شرائح لحم البقر الرقيقة بخبرةٍ حسب الطلب، وتكون متبّلة بالملح وقطرات من الليمون فحسب.. وفي الوقت نفسه، يقوم طباخ ثانٍ بإعداد خبز تورتيلا الذرة الممتاز.. التركيبة الناتجة أساسية وصافية".

وبصرف النظر عن شطيرة تاكو "جاونيرا" المذكورة أعلاه، يمكن للعملاء اختيار ثلاثة أنواع أخرى من التاكو محشية باللحوم، بما في ذلك شريحة لحم البقر "بيستيك"، والتي تُقدَّم على طبقٍ بلاستيكي مقابل 5 دولارات تقريبًا.

وحصل مطعم "Quintonil" الراقي، الذي يديره كلا من خورخي فاييهو، وأليخاندرا فلوريس، على نجمتي "ميشلان"، بينما كان مطعم "Rosetta" للشيف إيلينا ريجاداس، الحائز على نجمة واحدة، من بين المؤسسات الأخرى التي أُدرِجت في دليل "ميشلان" الأول على الإطلاق للمكسيك.

وسافر مفتشو دليل "ميشلان" إلى جميع أنحاء البلاد بحثًا عن أفضل تجارب الطهي المتوفرة، مع التركيز على مكسيكو سيتي، وأواكساكا، وباها كاليفورنيا، ولوس كابوس، ونويفو ليون.

وفي بيان، أكّد المدير الدولي لأدلة "ميشلان"، جويندال بولينيك: "يا لها من متعة أن نكرِّم تفرّد مشهد الطعام المكسيكي في مكسيكو سيتي".

ومن ثم أضاف: "الخيارات الأولى والواعدة للغاية هي مثال على كيفية عرض الدولة لمناطقها، بثقافاتها، وتقاليدها المميزة بقدر ما هي بارزة".

في عام 2016، أصبح كشك الشيف تشان هون مينغ في سنغافورة أول مؤسسة تقدم طعام الشارع تم الاعتراف بها من قبل الدليل الشهير.