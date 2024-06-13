دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتمتّع الأراضي الزراعية بجمال فريد، بسبب ألوانها الزاهية، أو الأنماط الفريدة التي تكونّها. ولكن، هل سبق أن رأيت مساحات زراعية بهذا المستوى من الترتيب والدقة من قبل؟
وثّق المصور العُماني، ماجد بن عبيد العامري، هذه المشاهد الآسرة في محافظة البريمي في سلطنة عُمان، وفي منطقة تُدعى جِرْي الحُويّة تحديدًا.
وتحتضن المنطقة حاليًا مشروعًا لاستزراع ما يزيد عن 50 ألف شجرة برية متنوعة، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العُمانية عبر الإنترنت.
وصادف العامري مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو عن المنطقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشجعته المشاهد في النهاية على زيارة المكان، واستكشاف إمكانياته المرئية بعدسة كاميرته.
وقال العامري في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "شعرت أنّه بإمكاني التقاط صور مميزة للمكان".
من الوهلة الأولى، قد يعتقد الناظر أنّه أمام لوحات تجريدية، أو وجهة عطلات شاطئية مترامية الأطراف تغطيها المياه الزمردية اللون.
وعرض المصور الفوتوغرافي العُماني المكان بشكلٍ مختلف ومبهر، إذ رأى أنّ التكوينات التجريدية ولون المياه شكّلت تفاصيل جاذبة للعين.
وفقًا لما أوضحته وكالة الأنباء العُمانية، تنفذ هيئة البيئة هذا المشروع ضمن مبادرة استزراع 10 ملايين شجرة برية في سلطنة عُمان.
ويهدف المشروع إلى تحقيق التنوع الإحيائي، والتوازن البيئي، والاستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وزيادة الرقعة الخضراء في البلاد.
أما اختيار الموقع، فقد جاء نظرًا لما يتمتع به من خصائص متنوعة، منها توفر التربة الطينية ذات الخصوبة العالية، كما أنّه يُعتَبَر أحد مصادر المياه نظرًا لما يشهده من تجمعات مائية أثناء تساقط الأمطار.
وحصدت أعمال العامري أكثر من 45 ألف مشاهدة منذ نشرها عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) في منتصف مايو/أيار تقريبًا. حيث أشار مستخدمو المنصة إلى أن المشهد يبدو بمثابة "لوحة فنية".