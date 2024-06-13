دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في بعض الأحيان، تُفسد أصغر الأشياء يومك. وبالنسبة لركاب رحلة جوية بين مدينتي شانغهاي وجينان شرق الصين، فإن ذلك تجسَّد بحيوان أبوسوم صغير.

وتمكن أبوسوم قندي طيار (sugar glider)، وهو حيوان ليلي يشبه السنجاب الطائر، من الهروب على متن رحلة تابعة لخطوط شرق الصين، الإثنين، مبتعدًا عن صاحبته، واختبأ في المقصورة، ما أجبر الركاب على مغادرة الطائرة مؤقتًا.

صورة تُظهر مضيفة طيران أثناء البحث عن الحيوان. Credit: Chinese State Media

وأفاد فرع شرطة شنغهاي في المطار الدولي ببيان عبر موقع "ويبو" أنه "على متن رحلةٍ من شنغهاي إلى جينان بتاريخ 10 يونيو/حزيران من 2024، انتهكت راكبة تبلغ من العمر 34 عامًا القواعد، وجلبت معها حيوانًا أليفًا، وهو أبوسوم قندي طيار، على متن الطائرة".

أضاف البيان: "هرب الحيوان الأليف في المقصورة، وأمسك آخرون به".

أشارت وسائل الإعلام المحلية الصينية إلى أنّ الحادث وقع على متن الرحلة "MU5599" القادمة من مطار "هونغتشياو" الدولي بشنغهاي. وتُظهر مقاطع الفيديو المتداوَلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إحدى مضيفات الطيران، وهي تجثو على ركبتيها أثناء البحث عن الحيوان.

وتمت الإشارة إلى أنّ جميع الركاب أُجبروا على مغادرة الطائرة في النهاية، والانتظار في مبنى المطار حتى الإمساك بالمخلوق الصغير.

في مقاطع فيديوهات مُتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوهِد بعض ركاب الطائرة وهم يشكون عن الحادث. Credit: Chinese State Media

وتُظهر مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أعادت وسائل الإعلام المحلية نشرها، تجمع الركاب أمام منضدة في المطار أثناء التفاوض مع موظفي شركة الطيران.

وفي إحدى مقاطع الفيديو، قالت إحدى الراكبات: "(دعونا) نتصل بالشرطة".

ووافق راكب آخر على اقتراحها، مضيفًا: "أخرجوها و(اجعلوها) تعتذر للجميع".

ومن ثم صرخت الراكبة أمام موظفي الخطوط الجوية مجددًا، قائلة: "يجب على المطار أن يتصل بالشرطة أيضًا. كيف تمكنت (الراكبة) من الصعود على متن الطائرة (مع الأبوسوم)؟".

وذكرت الشرطة أنّ الرحلة تأخرت "لأسباب تتعلق بالسلامة"، واحتُجزت صاحبة الحيوان.

أوضح بيان الشرطة أنه "في الوقت الحالي، وُضِعت الراكبة قيد الاحتجاز الإداري من قِبَل الشرطة بموجب القانون بسبب سلوكها غير القانوني المتمثل في الإخلال بالنظام على متن وسائل النقل العام".

في النهاية، غادرت الرحلة بعد أكثر من ساعة بقليل من موعد الإقلاع الأصلي، ووصلت إلى مطار "ياوتشيانغ" في جينان قبل منتصف الليل بقليل، أي بعد 62 دقيقة من موعد الهبوط الأصلي.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية، لم تقدم شركة الطيران أي تعويضات للركاب، ولم تصدر اعتذارًا بعد.