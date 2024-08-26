"صرخة نجم يحتضر".. مصور يوثق مشهدًا عجيبًا في سماء المغرب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا شك أن مشهد نجمٍ ينفجر في الفضاء سيكون من المناظر المهيبة التي لا تُنسى بالنسبة للعديد من الأشخاص، خاصة أولئك الذين يشعرون بالهوس تجاه خبايا الفضاء.

خلال يوليو/تموز من عام 2023، وثق المصور الفلكي الفرنسي، يان ساينتي، مشهدًا رائعًا من المغرب لواحد من أشهر النجوم من فئة "السوبر نوفا"، وهو عبارة عن بقايا "Cyngus Loop".

وقال ساينتي في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "تُعد بقايا سوبر نوفا نتيجة انفجار نجم في نهاية حياته، وقذف مادته إلى الفضاء".

صورة "صرخة نجم يحتضر" (The Scream of a Dying Star) للمصور الفلكي الفرنسي يان ساينتي Credit: Yann Sainty (Oukaimeden Observatory)

وعند حديثه عن الصورة التي وثقها من مرصد "أوكايمدن" الذي يقع في جبال الأطلس، قال المصور الفلكي الفرنسي: "ما نراه هو بقايا نجم يقع على بعد 1،500 سنة ضوئية من الأرض، وانفجر قبل ما بين 5 و8 آلاف سنة".

بدأ شغف المصور بالتصوير الفلكي عندما اشترى جهاز "تلسكوب". Credit: Yann Sainty (Oukaimeden Observatory)

وأشار ساينتي إلى الألوان الزاهية في الصورة، والناجمة عن الغازات، وهي تتشتت في الفضاء نتيجة انفجار النجم.

تستغرق عملية التصوير عدة أيام في بعض الأحيان، وهي تحتاج إلى التحضير. Credit: Yann Sainty (Oukaimeden Observatory)

ويتمثل الجانب الأهم الذي وجده المصور الفلكي الفرنسي مثيرَا للانتباه بوجه الشبه بين الصورة ولوحة "الصرخة" الشهيرة للفنان إدفاردت مونك.

ولهذا السبب، سُميت الصورة بـ"صرخة نجم يحتضر".

صورة لسديم كاليفورنيا (California Nebula). Credit: Yann Sainty (Oukaimeden Observatory)

وعادةً ما تكون هذه المشاهد باهتة جدًا لدرجة أنها لا تكون مرئية بصورة واحدة فقط.

وشرح المصور الفلكس الفرنسي قائلًا: "هذه عبارة عن فسيفساء من صورتين. في الواقع، كانت بقايا السوبر نوفا هذه كبيرة جدًا بالنسبة للمعدات التي أستخدمها، لذا اضطررت إلى تصوير الجزء الشمالي أولاً، ومن ثم الجزء الجنوبي، ثم دمج البيانات في صورة واحدة".

وعادةً ما تستغرق جلسات التصوير الخاصة به عدة ليالي لتوثيق أفضل الصور.

سديم الخفاش الكوني (Cosmic Bat Nebula). Credit: Yann Sainty (Oukaimeden Observatory)

ولم يبد ساينتي أي اهتمام في التصوير الفوتوغرافي قبل التعرّف إلى التصوير الفلكي، ولكنه طلب جهاز "تلسكوب" لمراقبة الفضاء في إحدى الأيام رغبة منه في الاستفادة من وقته في المنزل.

في النهاية، صادف مشهدًا أراد توثيقه لكوكب زحل.

وأوضح المصور الفلكي الفرنسي: " قمت بوضع هاتفي بشكل غير ملائم على العدسة، وبالطبع كانت النتيجة سيئة. في صباح اليوم التالي، بحثت عبر الإنترنت لمعرفة كيفية تخليد ما يمكنني رؤيته بصريًا، وانفتح أمام عيني عالم جديد تمامًا".

وكان ساينتي من بين مصورين هواة فازوا بالجائزة الكبرى في مسابقة مصور الفلك لعام 2023.